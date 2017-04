Een op drie bazen krijgt slecht rapport van de werknemers

Joni Horemans

Het loon is niet de bepalende factor voor tevredenheid van werknemers. Volgens onderzoek van Tempo Team uit 2017 vormen jobinhoud, werkomgeving en een goede relatie met de baas de top drie ingrediënten voor een gelukkig professioneel leven.

Gemiddeld beoordelen de Belgen hun werkgeluk met 7,3/10 en de leiderschapsstijl van de overste speelt hierbij een cruciale rol. Voldoende autonomie maakt gelukkig, maar de baas moet ook inspirerend zijn, peilen naar tevredenheid en waardering laten blijken.



Uit leiderschapsonderzoek van Securex uit 2011 blijkt echter dat ruim 1/3 van de chefs dit niet goed heeft begrepen. 36% van de Belgische werknemers gaf toen aan ontevreden te zijn over zijn leidinggevende. Belgen klagen vooral (40%) over gebrek aan appreciatie van hun baas en 40% is ook niet trots om met zijn werkgever te mogen samenwerken. Een onderzoek van Bloovi kon dat dit jaar bevestigen. 85% zei vooral een leidinggevende nodig te hebben die hen motiveert.



Belgische werkgevers tonen zich niet erg sterk op vlak van coaching, het tonen van hun menselijke kant en geven van informele feedback. Gelukkig voor de slecht scorende bazen blijkt de Belgische werknemer wel de trouwste van West-Europa. Het internationaal adviesbureau CEB achterhaalde dat slechts 1 op de 3 landgenoten denkt van baan te zullen veranderen als hij daardoor een betere manager krijgt.



