Opgepast, heet! Deze jobs hebben het meeste sexappeal

Wil je weten met welke beroepen je gemakkelijk een hot date kunt scoren? Lees dan vooral verder.

1. Verpleegster

Glimlachend, toegewijd, beschikbaar voor alle kleine zorgen van de patiënten... De verpleegster krijgt vaak steelse blikken en dubieuze opmerkingen toegeworpen van de zieken aan bed. Voeg daarbij de mythe van de witte jas, die in een bepaald filmgenre altijd ultrakort is en waar zeker niets onder gedragen wordt, en de sensuele cocktail is compleet. Het 'sexy' verpleegsterskostuumpje is niet voor niets een bestseller in carnavalswinkels. Mannen in de medische sector mogen ook niet klagen. Vooral spoedartsen of chirurgen - geassocieerd met hunk-artsen McDreamy en McSteamy van Grey's Anatomy - krijgen waarschijnlijk niet zo snel een swipe naar links op Tinder.



2. Brandweerman

Pompiers zitten in het hart van het volk als de superhelden van de moderne tijd; ze zijn gespierd, onverschrokken en worden omringd door allerlei 'sexy accessoires' zoals de rode brandweertruck en de paal in de kazerne. De heroïsche moed net voor hij een brand bestrijdt, het geflikker van het vuur dat reflecteert in zijn ogen, het brandweeruniform dat net ietsje te krap is voor zijn brede schouders... Je zou voor minder in zwijm vallen. Geen wonder dat de 'brandweermankalender', een kalender met knappe brandweermannen in bloot bovenlijf, een internationaal fenomeen werd. In Australië doen ze er nog een schepje bovenop. Daar hebben de brandweermannen van de jaarlijkse Australian Firefighters Calendar sinds kort allemaal een schattige puppy vast. Want de verkoopcijfers waren nog niet hoog genoeg.



3. Universiteitsprofessor

Het prestige van een prof kan rare uitwerkingen hebben. Welke student liet nooit zijn gedachten afdwalen tijdens de les van zijn geliefkoosde docent? Kennis, charisma en ervaring? Menig jonge twintiger wordt er toch een beetje warm van, ook down under. Dat meneer of mevrouw professor bovendien onbereikbaar is - meestal, toch - geeft de hele professor-student-fantasie dat extra beetje 'verboden vrucht'-pittigheid.



4. Stewardess

Beroepen uit de luchtvaart hebben altijd tot de verbeelding gesproken. Op tienduizend voet boven de grond, tussen twee wereldsteden in, hebben reizigers vaak de indruk dat alles toegelaten is. Er werd al menig koppeltje blozend uit een vliegtuigtoilet gehaald. In hun strenge maar sexy uniform, met een sjaaltje rond de nek en de haren strak naar achter gebonden, geven 'cabin crew members' een gevoel van veiligheid dat de reizigers kan afleiden van hun angsten. Tijdens de vlucht zijn ze het toonbeeld van diplomatie en koelbloedigheid, en hun glimlach verliezen ze nooit. Maar de piloot moet niet onderdoen voor de stewardess. Toen de Nederlandse jobsite NationaleVacaturebank.nl in 2010 een enquête uitvoerde over de meest sexy beroepen bij mannen kwam de piloot zelfs op nummer 1 terecht. En ook Tinder heeft recentelijk vastgesteld dat piloten het vaakst van alle mannelijke beroepen een swipe naar rechts krijgen. Zijn sexappeal heeft waarschijnlijk te maken met de autoriteit van zijn functie, de dapperheid waarmee hij moeilijk vliegweer trotseert, en ja, zijn uniform kan ook geen kwaad.



5. Muzikanten en tv-sterren

Het is moeilijk om te weerstaan aan een man die met kennis van zaken op een gitaar tokkelt of een vrouw die elegant een viool beroert. Zeker wanneer hij of zij dat ook nog eens op een podium doet. Er zit een hysterische groupie in ieder van ons. De gekwelde frontman die zijn toevlucht zoekt in seks, drugs en rock 'n roll, maar diep vanbinnen een gevoelige jongen is die zoals iedereen iemand zoekt om de rest van zijn leven mee door te brengen. Je hoeft geen J.K. Rowling te heten om je fantasie hiermee op hol te doen slaan. Daarnaast doen ook acteurs, actrices en presentatoren het goed... Bijna iedereen die regelmatig met zijn of haar gezicht op televisie komt, heeft een hoopje aanbidders die te popelen staan met hun idool het bed te delen. Tv-persoonlijkheden zijn dan ook vaak mensen die stevig in hun schoenen staan - of alleszins zo overkomen - en niet zo snel uit hun lood geslagen worden. Daar komt nog eens bij kijken dat acteurs en actrices soms excentrieke en geïdealiseerde rollen spelen die de harten van de kijkers sneller moeten doen slaan.