Voor deze jobs heb je geen hoog diploma nodig

Lieselotte Cowie

14/04/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Werkzoekenden die niet over een bachelor- of masterdiploma beschikken, kunnen wel eens moedeloos worden als ze de jobvereisten bekijken. Het lijkt wel alsof je voor elke toffe job vandaag een universitair diploma moet hebben. Toch zijn er nog wel bedrijven die lager geschoolden alle kansen geven.

Technieker

Als technieker voer je preventieve onderhoudswerken uit en streef je naar duurzame oplossingen bij herstellingen. Je luistert naar wat klanten willen en blijft kalm in stressvolle situaties. Je zorgt ervoor dat alles goed blijft draaien. Een hoger diploma heb je niet nodig, enkel een achtergrond in elektriciteit.



Vertegenwoordiger

Een vertegenwoordiger of verkoper moet vooral goed kunnen verkopen. Of je nu de baan op gaat of in een winkel werkt. Het is belangrijk dat je achter het product staat of dat toch zo kan laten uitschijnen. Een hoger diploma kan handig zijn, maar je overtuigingskracht is echt van tel. Kan je klanten overtuigen om voor je product, dienst of bedrijf te kiezen? Normaal gezien krijg je ook nog interne opleidingen.



Mechanicien

Een mechanicien heeft een natuurlijke aanleg nodig voor logisch nadenken en problemen oplossen. Een diploma Mechanica of ervaring in die richting is wel handig. Je kan zelf je mannetje staan en wil vooral eerst zelf een oplossing zoeken.



Logistiek bediende

Klantenorders ontvangen en ingeven is een van de taken van een logistiek bediende. Je volgt de leversituatie op zodat de goederen tijdig bij de klanten aankomen. Je organiseert transporten en denkt daar logisch over na.



Klantendienst

Als customer servicemedewerker wil je vooral klanten helpen. Je staat in voor de opvang van de binnenkomende telefoons of e-mails. Je denkt klantgericht en bent communicatief. Hoe reageer je als een klant een bepaalde vraag heeft? Dat is belangrijker dan een hoger diploma bezitten. Vaak bestaan er bepaalde procedures die je kan volgen en het je gemakkelijker maken.



Chauffeur

Chauffeurs staan in voor de levering aan klanten of voeren andere mensen rond. Dat kan doorheen het hele land zijn of zelfs internationaal. Je bent geduldig en als transportchauffeur hou je ervan om alleen te zitten. Je bent vriendelijk tijdens je persoonlijk contact naar anderen. Uiteraard heb je een rijbewijs nodig, maar een hoog diploma? Dat hoeft niet.