Waarom de CEO zijn toploon verdient

Directeurs van grote ondernemingen verdienen maandelijks gemiddeld €9253 in België. En dan zijn er de top-CEO's, die vaak nog een veelvoud verdienen. Peter Vyncke, CEO van Vyncke Energietechniek, verantwoordt zijn eigen riant loon.

Een taak kan je laten rusten, maar verantwoordelijkheid kan je nooit uitzetten. Ik werk geen 7 dagen per week effectief, maar ben wel elk uur van de dag met mijn werk bezig. "Ik kost de firma ongeveer 230.000€ bruto per jaar. Hier gaan nog allerhande belastingen van af en ik betaal er ook mijn onkosten voor onder andere mijn bedrijfswagen mee, waardoor er in werkelijkheid een stuk minder overschiet. Dan nog verdienen mijn broer en ik tien keer meer dan mijn poetsvrouw, maar als CEO's zijn we dan ook eindverantwoordelijk en moeten de continuïteit en rentabiliteit van een bedrijf met 335 werknemers garanderen. Een taak kan je laten rusten, maar verantwoordelijkheid kan je nooit uitzetten. Ik werk geen 7 dagen per week effectief, maar ben wel elk uur van de dag met mijn werk bezig. Ons bedrijf bestaat 104 jaar en werd opgericht door mijn overgrootvader. Het feit dat het een familiebedrijf is, maakt de druk nog groter. Mijn broer en ik willen niet de geschiedenis ingaan als de generatie die het heeft verprutst!"

Externe benchmarking "Je salaris moet volgens mij in verhouding staan met de inspanningen die je levert en de risico's die je loopt. In ons bedrijf hebben we de lonen extern laten benchmarken om ze marktconform te maken. Iedereen kent mijn loon en het is zeker niet overdreven voor dit profiel. Ik ben uiteraard erg tevreden over mijn inkomen. Ik heb alles wat ik nodig heb, en zelfs meer.



Ik heb ook het geluk dat ik mijn job ongelooflijk graag doe en erg betrokken ben. Ik werk ongeveer 55 uur per week intensief, hoewel dit nooit aanvoelt als werken. Ook op vakantie laat ik mijn werk nooit los. Op een ideale verlofdag slaap ik uit tot 9 uur en ontbijt ik eerst uitgebreid om vervolgens een uur of twee te 'werken' in mijn zwembroek met een aperitief erbij. Dat vind ik allerminst vervelend en zo ligt er na twee weken tenminste geen stapel te wachten die al mijn opgespaarde energie meteen weer opvreet."



1,2 miljoen is een uitzondering "Naar aanleiding van de discussie omtrent het loon van CEO's van overheidsbedrijven zo'n 2 jaar geleden, hebben we onderzoek gevoerd naar de inkomens van CEO's in niet-beursgenoteerde familiebedrijven. Hieruit bleek dat die eerder tussen de 200.000 en 300.000 euro per jaar verdienen. Aangezien 90% van de Vlaamse economie niet-beursgenoteerd is, vormen CEO's met een salaris van 1,2 miljoen dus een uitzondering. Gelukkig, want zo'n loon is echt exuberant. Ik geloof niet dat dit bedrag nodig is om kwaliteit te garanderen. Voor een vierde van de prijs, vind je zeker een even geschikte kandidaat.



Langs de andere kant klopt het volgens mij ook niet dat er schande wordt gesproken over een CEO met een loon van meer dan een miljoen, terwijl een voetballer die maar tot zijn 12de naar school is gegaan evenveel verdient en door iedereen met een gekleurde sjaal wordt verheerlijkt."

Geen 100 x meer verdienen "Ik vind het goed dat de CEO van Belgacom of Bpost bovengemiddeld verdient aangezien die ook meer onkosten maakt en de tijd niet heeft om zelf zijn gras af te rijden, maar daarom moet hij nog geen 100 keer meer verdienen dan iemand in een lage functie, zoals bijvoorbeeld in India het geval is. Op enkele excessen na hebben we in België een gezond systeem geloof ik, zonder al te grote loonkloof."