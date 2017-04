Heksenjacht op toplonen helpt de loonkloof dichten

Hermien Vanoost

Discussies over toplonen verlopen niet altijd logisch: als politici soms ettelijke duizenden euro's extra verdienen via allerhande intercommunales en NV's is iedereen kwaad, maar over de riante vergoedingen van pakweg voetballers of BEL20-CEO's wordt veel minder luid gepiept. Wat te veel en wat te weinig is, is voor Stan De Spiegelaere, onderzoeker aan het European Trade Union Institute, een discussie die we als samenleving wel moèten blijven voeren.

De verontwaardiging bij Jan Publiek was groot, toen enkele weken geleden naar buiten kwam dat politici via allerhande intercommunales en NV's soms ettelijke duizenden euro's extra verdienen. Ineens waren alle politici graaiers en moesten hun inkomsten op tafel en aan banden worden gelegd. Met jaloezie had het volgens Luc Van Liedekerke, docent bedrijfsethiek aan de KULeuven en de Universiteit Antwerpen, allemaal niets te maken. "Het was eerder een gedeeld gevoel van onrechtvaardigheid. Politici leken zich boven de rest te stellen, waardoor de boel ontplofte."

290.000 euro = te weinig Korte tijd later, bij de benoeming van Sophie Dutordoir als kersvers CEO van de NMBS, ging de discussie de omgekeerde richting uit. Haar loon werd vastgelegd op 290.000 euro bruto per jaar. Peanuts vonden sommigen, rekening houdend met de omvang van het bedrijf en de complexiteit van de opdracht. In de privé zou ze voor een gelijkaardige opdracht meer dan 1 miljoen euro bruto per jaar krijgen. Voormalig spoorbaas Marc Descheemaecker bijvoorbeeld antwoordde in Knack vastberaden nee, toen hem gevraagd werd of hij voor dat salaris aan de slag zou gaan.



Wat te veel en wat te weinig is, is voor Stan De Spiegelaere, onderzoeker aan het European Trade Union Institute, een discussie die we als samenleving moeten blijven voeren. Ook al leidt dat soms tot een heksenjacht. "Het is net die publieke verontwaardiging die duidelijk maakt waar de grenzen in onze samenleving liggen, of met andere woorden welk loonverschil we aanvaardbaar vinden. Het zorgt ervoor dat managers zichzelf in zeker mate intomen." Van Liedekerke maakt de vergelijking met Japan, waar nog sneller verbolgen gereageerd wordt dan hier. Het resultaat is dat het loonverschil tussen de baas en de poetsvrouw kleiner is dan hier. "Als de wil er is, kun je dus wel degelijk iets in beweging krijgen en tot een samenleving met een geringere loonspanning komen", besluit Van Liedekerke. "En daar valt zeker iets voor te zeggen, want grotere ongelijkheid gaat samen met allerlei fenomenen die je liever niet in je samenleving hebt, zoals lagere levensverwachting, lagere scholingsgraad en hogere criminaliteitscijfers."

Big monkeys If you pay a lot of peanuts, you get very big monkeys. Maar wat dan met het argument 'if you pay peanuts, you get monkeys'? Wie harder werkt of meer competenties heeft, moet daar toch voor beloond worden? "Ja, maar misschien moet dat niet per se met extra geld", zegt De Spiegelaere. "Want onderzoek toont aan dat als je veel betaalt, je net die mensen aantrekt die uit zijn op geldgewin en niet veel interesse hebben om te ondernemen en te innoveren. 'If you pay a lot of peanuts, you get very big monkeys'."

Loonkloof valt mee in België Vraag het aan om het even welke econoom: met de loonkloof valt het in België uiteindelijk best mee. Xavier Baeten van Vlerick Business School schat dat een CEO van een beursgenoteerd bedrijf ongeveer veertien keer meer dan een gemiddelde werknemer krijgt. In Angelsaksische landen loopt dat soms op tot honderd keer. De financiële crisis heeft er volgens Van Liedekerke voor gezorgd dat bedrijven voor een meer gematigde loonpolitiek hebben gekozen. Het bewustzijn dat die loonspanning iets is om in de gaten te houden, is zeker toegenomen.