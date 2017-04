Hoger lager... in deze jobs verdien je het meest/minst

Caroline Stevens

11/04/17 - 08u00 Bron: vacature.com

© Shutterstock.

Een voltijdse werknemer in ons land heeft een gemiddeld bruto maandloon van 3.414 euro heeft (cijfers FOD Economie). Maar in welke jobs verdien je nu het allermeest én het allerminst?

De FOD Economie brengt tweejaarlijks de Belgische lonen in kaart. Uit de meest recente cijfers (lonen van 2014) blijkt dat een voltijdse werknemer in ons land een gemiddeld bruto maandloon van 3.414 euro heeft. Maar de helft van de werknemers moet het met minder stellen: 2.976 euro. En zo'n 10% verdient zelfs minder dan 2.220 euro.



Het spreekt voor zich dat hoogopgeleiden ook gaan lopen met de best betaalde jobs. Maar directeurs van grote ondernemingen verdienen nog steeds een pak meer (9.253 euro) verdient dan ingenieurs in de elektrotechnologie (4.816 euro).