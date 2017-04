Oef! Deze jobs blijven tijdskredietvriendelijk

Lieselotte Cowie

In sommige sectoren en jobs is het net iets gemakkelijker om een tijdje niet te werken. Omdat de sector dat meer aanvaardt of omdat de specifieke het meer toelaat om tijdskrediet te nemen. Soms heb je die tijd nodig om zelf te zorgen: voor je kinderen, je ouders of partner bijvoorbeeld. Of omdat je het einde van je loopbaan ziet naderen.

Zorgkundige

In de gezondheidszorg wordt er minder snel gek gekeken als je vertelt dat je tijdskrediet wil opnemen. Zorgen staat centraal in deze sector, dus is het logisch dat je kan kiezen om te zorgen voor iemand in je naaste omgeving. Het mentale welzijn is belangrijk. Denk aan concrete jobs zoals opvoeders, zorgkundigen of laboranten.



Ambtenaar

Of het nu bij de lokale, Vlaamse of federale overheid is: je kan als ambtenaar gemakkelijk een beroep doen op tijdskrediet. Uiteindelijk heeft de overheid het tijdskrediet zelf gestemd. Het zou niet fair zijn als de werknemers van die overheid niet gemakkelijk tijdskrediet zouden kunnen nemen.



Leerkracht

Sta je in het onderwijs? Dan krijg je gemakkelijker tijdskrediet toegewezen. Natuurlijk is het dan wel uitkijken naar een goede regeling. Sommige schooldirecties willen dat je bijvoorbeeld ouderschapsverlof in een keer opneemt, zodat ze gemakkelijker iemand kunnen zoeken om je die bepaalde periode te vervangen.



Bouwsector

Heb je een zwaar beroep of lange loopbaan achter de rug, zoals in de bouwsector? Grondwerkers, lassers en arbeiders hebben een fysiek belastende job. Dan kan je al vanaf 50 jaar in een landingsbaan stappen. Je kan daardoor je arbeidsprestaties verminderen. Ook als je een lange loopbaan hebt of als je bedrijf herstructureert of in moeilijkheden zit, kan je vanaf 50 jaar gaan voor een landingsbaan. In andere gevallen gaat dat vanaf 55 jaar.



HR-medewerkers

De HR-dienst waakt over het welzijn van de werknemers binnen de organisatie of het bedrijf. Ze begrijpen dat getalenteerde en gemotiveerde werknemers de kern zijn van een goed functionerend bedrijf. Gelukkige werknemers betekenen vooruitgang voor de organisatie. HR-medewerkers kunnen daarom in het algemeen gemakkelijker tijdskrediet opnemen.



En ook nog...

Werk je als IT-medewerker aan langdurige projecten? Of opdrachten die geen echte deadline hebben? Dan is het gemakkelijker om (gedeeltelijk) tijdskrediet op te nemen. Heb je een job waar je projecten niet van dichtbij moet opvolgen? Of heb je geen knelpuntberoep? Dat maakt het ook gemakkelijker om eventuele vervangers te zoeken. Een organisatie zal dan sneller 'ja' zeggen op je vraag om tijdskrediet.