Deze jobs kunnen je relatie ernstige schade toebrengen

10/04/17

Slechte communicatie, issues met geldzaken, bedrog, ruzie over de opvoeding van de kinderen... het zijn maar enkele van de factoren die meespelen in echtscheidingen. Maar ook je beroep blijkt niet onbelangrijk!

De Radford Universiteit (USA) onderzocht de impact van 500 loopbanen op het privéleven. Uit het onderzoek blijken een aantal factoren mee te spelen bij een echtscheiding zoals leeftijd, gebrek aan communicatie en geld. Maar er kwam ook duidelijk naar voren dat bepaalde beroepen beduidend meer gevaar inhouden voor je huwelijk.



De meeste scheidingen komen voor in kringen van mensen die een artistiek beroep uitoefenen zoals professionele dansers en choreografen. Zij staan helemaal bovenaan de lijst met een scheidingspercentage van 43,05%. Veel heeft te maken met het feit dat dansers vaak moeten rezien voor hun job en op 'onmogelijke' uren moeten werken. Daarnaast zou ook het feit dat ze hard werken voor weinig geld ook kunnen meespelen.



Ook een job in het uitgaansmilieu is niet echt goed om een stabiele relatie uit te bouwen. Barmannen (38,43%) en casinomedewerkers (34,66%) staan eveneens in de top 5 van risicovolle beroepen voor hun huwelijk. Die mensen werken immers in een milieu waar ze dagelijks nieuwe mensen ontmoeten en dat vergroot de kans op buitenechtelijke relaties.



Mensen met een medisch beroep doen het ook niet zo goed. Kinesisten (38,22%) nemen zelfs d derde plaats in op deze weinig benijdenswaardige ranking. Ook verpleegsters, psychiatrische en andere gezondheidswerkers (28,95%) zien hun relatie vaker stranden.



De minste kans op (echt)scheidingen hebben mensen die fysieke arbeid verrichten zoals huishoudsters of ander schoonmaakpersoneel (26,38%) en dakwerkers (26,85%). Machineoperatoren (32,74%) scoren dan weer slechter. Dat zou vooral te maken hebben met het feit dat dit slecht betaalde jobs zijn voor laaggeschoolden.



Een landbouwingenieur mag dan weer op beide oren slapen: hij/zij heeft volgens het onderzoek slechts 1,78% risico op een scheiding.