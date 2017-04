24-uurseconomie in België niet voor morgen

Kristina Rybouchkina en Hermien Vanoost

In een 24-uurseconomie kun je dag en nacht winkelen, de trein nemen en de fitnesszaal binnenwandelen. Klinkt heerlijk, en toch zal het er in ons land niet zo gauw van komen. Het zou immers betekenen dat we veel vaker op 'atypische' uren moeten werken. Geen hond die dat wil.

Nacht-, avond- en ploegenarbeid zijn in België al jarenlang op de terugweg. In een geglobaliseerde wereld, waarin we verwachten dat alles en iedereen meteen beschikbaar is, is dat best een eigenaardige vaststelling. Te meer omdat in onze buurlanden wel frequenter op die atypische uren wordt gewerkt. In Duitsland bijvoorbeeld is 9,2 procent van de loontrekkenden regelmatig tussen 23 en 5 uur actief tegenover 3,1 procent in België. Of kijk naar avondwerk (tussen 19 en 23 uur): 28,8 procent van de Nederlandse werknemers doet het, tegenover 8,7 procent bij ons (cijfers 2015, Steunpunt Werk).

Te complex Zit onze regelgeving er misschien voor iets tussen? Stelt de wetgever in België striktere grenzen als het gaat over nachtwerk? "In de recente discussie rond e-commerce werd dat inderdaad wel eens gezegd. Toch denk ik niet dat daar het probleem ligt", zegt Sarah De Groof van het Instituut voor Arbeidsrecht. "Zelfs zonder die nieuwe wetgeving hadden werkgevers al mogelijkheden om van het algemene verbod op nachtwerk af te wijken. Wel staat hen dan een zware overlegprocedure met vakbonden en ondernemingsraad te wachten. Die complexiteit, daar passen werkgevers voor."

Te duur Wat voor bedrijven zeker ook meespeelt zijn de loonkosten. "Die liggen sowieso al hoger dan in de buurlanden", reageert Bart Buysse, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen. "Als je mensen 's nachts laat werken, komen daar nog premies bij. De wettelijke bedragen zijn bovendien vaak onvoldoende om de bonden over de streep te krijgen." Schoenen Torfs, dat recent een akkoord met de vakbonden bereikte, kwam bijvoorbeeld op een loonbonus van 25 procent uit. In De Tijd gaf ceo Wouter Torfs aan dat hij zijn medewerkers "10 procent meer betaalt dan concurrenten in Duitsland en Nederland."

Te ongezond En ten slotte zijn er natuurlijk de werknemers zelf. Het merendeel wil liever niet al te veel van de klassieke 9-to-5-regeling afwijken. Begrijpelijk natuurlijk, want het stelt hun sociaal leven en hun gezinsorganisatie op de proef. Voor nachtwerk komen daar ook nog de mogelijke gezondheidsrisico's bij. Zo waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie eerder al voor het verhoogde risico op hart- en vaatziekten en bepaalde kankers bij nachtwerk.