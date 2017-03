Forse daling jongerenwerkloosheid

Door: redactie

De jongerenwerkloosheid in ons land is in februari met 16,2 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Ook de tijdelijke werkloosheid is duidelijk gedaald. Dat wijst op een verder aantrekkende economie.

België telde eind februari 36.353 werklozen jonger dan 25 jaar. Dat is een daling met 16,2 procent of 7.017 jonge werklozen minder in een jaar tijd. In januari daalde de jongerenwerkloosheid nog met 11,6 procent.



Nog uit de cijfers blijkt dat de daling van de jongerenwerkloosheid zich in de drie gewesten doorzet. Voor Vlaanderen ging het om een daling met 15,5 procent, voor Wallonië om 16,6 procent en voor Brussel 16,9 procent.



Een andere opvallende daler is de tijdelijke werkloosheid. Het aantal tijdelijke werklozen daalde met 21,8 procent tot 143.339. Eerder was al uit de RVA-cijfers voor 2016 gebleken dat de tijdelijke werkloosheid op het laagste peil staat sinds het einde van Tweede Wereldoorlog.



Zowel de daling van de jongeren- als de tijdelijke werkloosheid wijzen op een verdere verbetering van de economie. "Het zijn de eersten die worden aangeworven bij een aantrekkende economie", klinkt het bij de RVA.



De daling van de werkloosheid zet zich ook door in andere categorieën. Het totale aantal werklozen daalde 5,9 procent of met 24.154 tot 388.451 werklozen. In januari bedroeg die daling 3,7 procent. Bij de mannen bedroeg de daling 6,4 procent, bij de vrouwen 5,2 procent.



De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalde 6,4 procent op jaarbasis, en met 9,7 procent in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. In de leeftijdsklasse van 60-65 gaat het om een stijging met bijna 10.000 werklozen of 79,3 procent. Dat is een gevolg van het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling kan worden bekomen om zich in te schrijven als werkzoekende. Die minimumleeftijd werd in 2017 opgetrokken van 61 tot 62 jaar.



De werkloosheid van korte duur daalde 8,2 procent, die van 1 tot 2 jaar daalde 4,2 procent. De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalde 4,5 procent.