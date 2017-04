40 miljoen euro bespaard op tijdskrediet

Kristina Rybouchkina

Er een jaartje tussenuit knijpen om even op adem te komen, weg van de dagelijkse ratrace, zit er binnenkort niet meer in ( (richtdatum voor de nieuwe regelgeving was 1 april, maar dat wordt nu uitgesteld naar - waarschijnlijk - 1 juni, nvdr). Het tijdskrediet zonder motief werd sinds 2015 al niet meer vergoed door de RVA, maar nu wordt het volledig afgeschaft.

Volgens het jaarrapport van de RVA maakten 138.650 werkkrachten uit de privésector gebruik van hun recht op tijdskrediet in 2016. 9.542 van kregen hen geen financiële tegemoetkoming.



De strengere voorwaarden om een vervangingsinkomen te krijgen tijdens je werkonderbreking zijn hiermee duidelijk voelbaar. Het aantal werknemers op tijdskrediet dat recht heeft op een tegemoetkoming is op één jaar met 10% gedaald. Daardoor moest de RVA 40 miljoen euro minder uitkeringen in functie van tijdskrediet betalen.







Wat!? Geen sabbatical meer? @#&%! Vanaf nu is het niet meer mogelijk om tijdskrediet zonder motief op te nemen. Je werkgever is dus niet meer verplicht je een sabbatical toe te staan. Hoe zit het nu precies? En wat hebben de geluksvogels ermee gedaan toen het wel nog bestond?



Voor het tijdskrediet zonder motief werd afgeschaft, kon je er even tussenuit zonder hierdoor je job kwijt te zijn. Toen kon je een jaar lang je goesting doen - op vakantie gaan, aan vrijwilligerswerk doen, aan je huis werken... - om nadien gewoon de draad opnieuw op te pikken. Nu gaat dat niet meer. Als je toch een pauze wil inlassen, kan je natuurlijk wel nog afspreken met je werkgever om tijdelijk je contract te schorsen. Maar de bal ligt dan in zijn kamp. Als hij dat niet ziet zitten, komt er niets van in huis.



Daarbij bouwde je vroeger gewoon verder je pensioen op tijdens je sabbatical. Als je er eigenhandig één improviseert, daarentegen, is dit natuurlijk niet het geval.



Je hebt wel nog recht op tijdskrediet mét motief. Dit kan je opnemen om een erkende opleiding te volgen of om je te ontfermen over een zorgbehoevende persoon zoals een heel ziek familielid of een kind dat jonger is dan 8 jaar.