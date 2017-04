Waarom vrouwen zullen doorbreken in typische mannenjobs

Redactie vacature.com

In aanloop naar de Internationale Vrouwendag op 8 maart onderzocht hr-dienstverlener Acerta hoeveel vrouwen er precies werken in typisch 'mannelijke' sectoren. Wat blijkt: vrouwen zijn nog steeds duidelijk in de minderheid. Hun opmars laat dus nog even op zich wachten, maar zit er vast en zeker aan te komen.

In totaal bracht Acerta zeventien zware sectoren - zoals de bouw, metaalbouw en transportsector - in kaart. Uit die studie blijkt dat van de 70.000 arbeiders in die sectoren amper 9% een vrouw is. Verwacht wordt dat hun aandeel in de komende jaren wel zal toenemen, en wel om deze vijf redenen:

1. Het belang van brute kracht neemt af Het beeld van stoere werkmannen die af en aan moeten sjouwen met zwaar materiaal is stilaan achterhaald. Ook in sectoren zoals de bouw en metaalbouw zorgt de technologische vooruitgang voor hulpmiddelen om de werklast te verlichten. De nadruk ligt steeds meer op goede afwerking.

2. Een evenwichtig team is efficiënter Mannen en vrouwen hebben andere sterktes en bedrijven zijn zich daar almaar meer van bewust. Terwijl vrouwen zich vooral richten op goede relaties opbouwen met collega's, is het voor mannen vaak belangrijker om snel resultaat te bereiken, en liefst nog zonder hulp van anderen. Mannen onder elkaar leidt dan ook vaak tot haantjesgedrag. Een vrouw in het team zou voor meer overleg zorgen, wat de efficiëntie verhoogt. En zo kan het team uiteindelijk betere resultaten neerzetten.

3. Jongeren doorbreken stereotypen dankzij studiekeuze De Vlaamse regering zette in 2012 het STEM-actieplan op. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Een van de doelen daarvan is om ook meisjes warm te maken voor een loopbaan in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek.



De eerder stereotype studiekeuze van jongeren hield de opsplitsing tussen typisch vrouwelijke en mannelijke jobs in stand. Uit de STEM-monitor van 2016, een jaarlijkse meting van de Vlaamse regering van het aantal jongeren die ingeschreven zijn in zo'n STEM-richting, blijkt dat het aantal meisjes licht toeneemt. We mogen dus voorzichtig stellen dat een verandering eraan zit te komen.

4. Tekort aan geschoold personeel Veel vrouwen krijgen vandaag nog te maken met vooroordelen. Sommige werkgevers vrezen dat een vrouw de job niet zo goed zal uitoefenen als een man, of kiezen uit gewoonte voor een mannelijke kandidaat. Maar voor veel technische jobs zoals ingenieur of IT'er zijn er tegenwoordig meer vacatures dan kandidaten. Werkgevers kunnen het zich dus niet meer veroorloven de helft van de bevolking links te laten liggen uit principe of onwetendheid.



Gelukkig zijn er ook bedrijven waar deze vooroordelen al langer de wereld uit zijn en waar vrouwen zeker niet moeten onderdoen voor mannelijke sollicitanten.

5. Werk en gezin combineren wordt makkelijker Bij vele typische mannenjobs komen onregelmatige uren kijken. Voor vrouwen was het in het verleden dus niet altijd eenvoudig om een carrière te combineren met een gezin. Tegenwoordig hechten werkgevers steeds meer belang aan een goede balans tussen werk en privé en bieden ze ook extralegale voordelen aan om dat evenwicht te verbeteren. Denk daarbij aan kinderopvang, glijdende uren of zelfs telewerk. Dit maakt het voor vrouwen makkelijker om voor zo'n functie te kiezen.