Krijg jij je woon-werkverkeer terugbetaald?

Redactie Vacature

3/04/17 - 08u00 Bron: Vacature

© Shutterstock.

Het sociaal abonnement is een gebruikelijk extralegaal voordeel. Wat houdt het precies in? En minstens zo belangrijk: heb jij er recht op?

Een sociaal abonnement is een tegemoetkoming van je werkgever als je met het openbaar vervoer van en naar het werk pendelt. Meestal betaalt je baas je (een deel van) de prijs van je abonnement terug, vandaar dus de naam 'sociaal abonnement'. Maar heb jij er recht op? Met ons Salariskompas bereken je alvast met enkele kliks of het deel uitmaakt van je ideale loonpakket.



De bedrijfswagen is fiscaal voordelig en is daarom enorm populair in ons land. Maar de files nemen alsmaar toe, net als de aandacht voor het klimaat. Daarom stappen veel werknemers dagelijks op een trein, tram of bus om naar het werk te reizen. En dat is ook nog eens financieel interessant, want je kan een deel van je kosten terugkrijgen. Dit is wat je moet weten:







Wanneer heb je er recht op? Afhankelijk van het vervoersmiddel dat je kiest, gelden er andere regels:



Verplaats je jezelf met de trein, dan moet je werkgever sowieso een deel van je abonnement terugbetalen. Er is dan geen minimumafstand vastgelegd. In functie van de sector waarin je actief bent, kan die tussenkomst bovendien nog variëren.



Neem je de bus, tram of metro, dan moet je in de meeste gevallen minimaal een afstand van vijf kilometer afleggen (enkele reis) voor je in aanmerking komt voor een terugbetaling. Toch zien we dat bepaalde paritaire comités cao's hebben afgesloten waar deze minimumafstand lager ligt of zelfs afgeschaft is. Zo spreekt het PC 201 van twee kilometer, terwijl er in het PC 209 geen minimumafstand is bepaald.







TIP Leg je minder dan vijf kilometer af, maar wil je toch graag (een deel van) je ticket terugbetaald zien? Trek je stoute schoenen aan en leg het op tafel tijdens een loononderhandeling. Het is voor de werkgever vaak goedkoper je woon-werkverkeer terug te betalen dan je nettoloon met honderd euro omhoog te trekken.



Heeft je baas meer overtuiging nodig? Met ons Salariskompas kom je te weten of het een gangbaar extralegaal voordeel is voor iemand met jouw profiel.







Werkgevers zijn niet algemeen verplicht om tussen te komen in de woon-werkverkeerkosten van iemand die met de eigen wagen naar het werk gaat. In sommige PC's is er dan weer wel afgesproken dat je ook een deel van je kosten bij je werkgever mag inbrengen. Betekent dit dat je eraan bent voor de moeite als dat niet zo is? Nee, ook in dat geval kan je zeker een (gedeeltelijke) terugbetaling voorstellen tijdens loononderhandelingen. Wie niet waagt, niet wint!







Hoeveel krijg je terug? Hoeveel je werkgever nu precies tussenkomt, varieert naargelang het vervoersmiddel en de afstand:



Voor de terugbetaling van woon-werkverkeer met de trein hebben de sociale partners vaste tarieven bepaald. Wat je terugkrijgt, hangt af van de afstand die je aflegt en het type abonnement dat je hebt.



Heel wat bedrijven maken meer en meer gebruik van het 'derdebetalersysteem'. De werkgever sluit in dit geval een overeenkomst af met de NMBS en neemt 80% van de prijs van de treinkaart voor zijn rekening. De resterende 20% neemt de NMBS op zich. Als werknemer maak je dan volledig kosteloos gebruik van het openbaar vervoer.



Pendel je met de bus, tram of metro en voldoe je aan de sectorale voorwaarden, dan bedraagt de wettelijke werkgeversbijdrage 71,80% van de betaalde prijs.





Ook bijvoorbeeld De Lijn heeft een derdebetalersysteem. Daarbij betaalt je werkgever op voorhand minimaal 72% van je abonnement, maar hij of zij kan er ook voor kiezen 100% te betalen. Zodra je je abonnement thuis in de bus krijgt, betaal je zelf nog het resterende bedrag.



Sommige werkgevers zijn vrijgeviger en doen zelfs meer dan wat wettelijk verplicht is en betalen je de volle pot terug. Het is dus kwestie van met goede argumenten voor de dag te komen om je baas te overtuigen.







Moet ik hier belastingen op betalen? Gebruik je het openbaar vervoer, dan is de terugbetaling van je reiskosten volledig vrijgesteld van belasting. Ga je dagelijks met je eigen auto of de motor naar het werk, dan worden je reiskostenvergoedingen vrijgesteld tot 380 euro per jaar.