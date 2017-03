Onderwijshervorming: dé oplossing voor de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs?

Joni Horemans

24/03/17 - 08u00 Bron: Vacature Magazine

© Shutterstock.

Het onderwijs bereidt te weinig voor op de arbeidsmarkt: we horen de klacht al jaren van werkgevers. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap nuanceert.

Stop met het watervalsysteem Raymonda Verdyck: "Het is belangrijk dat jongeren heel bewust een studie kiezen die past bij hun talenten en interesses. Vandaag wordt een arbeidsmarktgerichte opleiding jammer genoeg niet altijd als een positieve keuze beschouwd, terwijl iedere opleiding evenwaardig zou moeten zijn. Hogere of lagere studierichtingen bestaan niet volgens ons. De maatschappij heeft evengoed vakmensen nodig als universitairen en we moeten dan ook af van de hiërarchie in het secundair onderwijs. Die brengt het bekende watervalsysteem met zich mee: jongeren beginnen zo 'hoog' mogelijk, bij voorkeur in het ASO, en 'zakken' daarna af."







Campusschool "Vanaf de eerste graad willen we daarom sterk inzetten op oriëntatie. Ouders en leerlingen grondig informeren over de verschillende studierichtingen en hun vervolgmogelijkheden is cruciaal. Het hele schoolteam dient jongeren individueel te observeren en te begeleiden. Om de overstap nog beter te maken willen we ook nauwer samenwerken met het hoger onderwijs en met de arbeidsmarkt. Ik ben ook een groot voorstander van campusscholen die jongeren uit alle richtingen samenbrengen, net zoals ze ook op de arbeidsmarkt later met elkaar te maken zullen hebben. Zo kan er kruisbestuiving bestaan tussen de verschillende opleidingen en leren ze op school alvast met elkaar omgaan.



Een betere aansluiting met de arbeidsmarkt proberen we verder te bereiken door met de arbeidswereld zelf aan tafel te gaan zitten. Beroepskwalificaties en de wijze waarop ze vertaald worden in leerplannen zullen we in overleg met de verschillende actoren uit de arbeidswereld uitwerken. Duaal leren zal na de onderwijshervorming meer nog dan vandaag als volwaardige leerweg beschouwd worden. "