Studie? Top! Job? Flop!

Hermien Vanoost

25/03/17 - 08u00 Bron: Vacature Magazine

© Shutterstock.

Hoe interessant de onderwerpen an sich ook mogen zijn: iederéén weet dat je met een diploma in de wijsbegeerte of archeologie amper werk zal vinden in je 'sector'. Lore en Koen volhardden desondanks bewust in de boosheid.

Filosoof Koen Dorleman (24) stapte in het onderwijs " Leerkracht worden was niet wat ik voor ogen had, toen ik op mijn achttiende voor filosofie koos. Ik kwam uit de richting economie-wiskunde en had het helemaal gehad met wiskunde. Uiteindelijk schreef ik me aan de faculteit filosofie in, omdat de vakken daar me tijdens de openlesdagen het meest hadden uitgedaagd. Dat die keuze me op de arbeidsmarkt weinig kansen bood, daar was ik toen niet mee bezig." "Vanaf het derde jaar werd ik toch wat nerveuzer. Ik wist dat ik met alleen een diploma filosofie geen werk zou vinden. Zoals de meeste studenten begon ik over een aanvullende opleiding na te denken die meer perspectieven bood. Ik overwoog na mijn masteropleiding een bachelor maatschappelijk werk maar zag het niet zitten om bijna helemaal van nul te herbeginnen. Via de lerarenopleiding daarentegen kon ik na één extra jaar al aan de slag." "In maart vorig jaar ben ik aan mijn zoektocht naar werk begonnen, op een assertief-agressieve manier (lacht). Nog voor ik afstudeerde, had ik mijn eerste opdracht beet. Sinds september geef ik halftijds les aan de derde- en zesdejaars van het Koninklijk Atheneum De Ring in Leuven. Ook al vraagt het veel voorbereiding, het voelt alsof ik met mijn gat in de boter ben gevallen." "Of mijn opleiding filosofie nog van pas komt? Toch wel. Als leerkracht moet je veel reflecteren. Je moet snel achterhalen hoe een groep functioneert, hoe je je les best aanpakt, hoe je iets van de leerlingen gedaan krijgt. Die analytische vaardigheden, daar ben ik als filosoof in getraind. Ik kan heel snel de essentie van iets vatten en problemen duiden. Allemaal abstracte kwaliteiten, die je nooit in vacatures tegenkomt, maar die in veel jobs goed van passen komen. Daarom heb ik zeker geen spijt van mijn studiekeuze. Ik zou het zo opnieuw doen."

"Ik blijf zoeken naar een job in mijn vakgebied"

Conservator-restaurator Lore Van Eycke (22) werkt als salessupport bij Indaver.



"In september vorig jaar ben ik mijn zoektocht naar werk gestart, eerst binnen mijn eigen vakgebied, maar vrij snel heb ik me ook bij interimkantoren aangediend. 'Geef me om het even wat', heb ik gezegd. Ik wou niet langer thuis zitten, want dat maakte me passief. Ik wou ook geld in het laatje brengen om als zelfstandig restaurator (in bijberoep) te kunnen beginnen. Eerst heb ik drie maanden secretaressewerk gedaan bij een stellingenbedrijf, wat niet echt mijn ding was. Nu ben ik aan de slag bij afvalverwerker Indaver en ondersteun ik de accountmanagers van de vestiging in Ierland. Ik leer bij, ontmoet mensen en train ondertussen mijn Engels."



"Hoewel de job best uitdagend is, ben ik blij dat het tijdelijk is. Mijn hoop op een vaste baan in mijn eigen branche wil ik voorlopig niet opgeven. Ik blijf de vacatures in de culturele sector in de gaten houden. Ideaal zou zijn als ik mijn bijberoep kan combineren met een baan als pakweg collectieverantwoordelijke. Helaas gaan deze jobs vaak via via. Netwerken heb ik zelf al intensief gedaan, vind ik. Ik heb een stage gedaan bij een restauratiebedrijf in Londen, studentenjobs in een museum en bij een archeologische dienst en ik werk nu nog altijd als vrijwilliger in een galerij."



"Toen ik op mijn achttiende voor de opleiding conservatie en restauratie koos, hebben mijn ouders me ingeprent dat het moeilijk zou zijn om werk te vinden. Ik heb dat altijd naast me neergelegd en gedacht dat ik mijn eigen weg wel zou banen. Nu besef ik dat ik waarschijnlijk iets te positief ingesteld was. Had ik niet beter iets gestudeerd met meer kansen op de arbeidsmarkt? Die vraag heb ik me al dikwijls gesteld en toch is mijn conclusie altijd nee. Als ik het niet had gedaan, dan ging ik daar spijt van krijgen. Kunst houdt me al van jongsaf bezig. Ik weet dat deze sector me een leven lang zal boeien. Voorlopig trek ik me op aan de gedachte dat ik jong ben en een lange loopbaan voor de boeg heb. Ooit moet het toch lukken om een baan naar mijn hart te vinden?"