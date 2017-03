Meer dan 2000 werklozen waagden zich al aan 'springplank naar zelfstandige'

Door: redactie

Het aantal werklozen die het als ondernemer proberen zonder meteen hun uitkering te verliezen, is in de eerste vier maanden dat die mogelijkheid bestaat al opgeklommen tot boven de tweeduizend. Dat meldt federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vandaag.

"Door de 'springplank naar zelfstandige' die in oktober werd ingevoerd, verliest een werkloze niet langer zijn hele uitkering wanneer hij de stap zet. Er is enkel nog een aftrek voor de dagen die gewerkt worden als zelfstandige", verduidelijkt Peeters. Werklozen kunnen twaalf maanden van het systeem gebruik maken.



In oktober waagden 41 werklozen de sprong. Twee maanden later waren er dat al 505 en in januari 1.191, zo blijkt nog uit de cijfers van Peeters.