"Tegen 2050 zijn bijna zes op de tien Vlaamse jobs hooggekwalificeerd"

Als de trend uit de periode 1993-2015 zich verder doorzet is in 2050 liefst 57,7 procent van de jobs in Vlaanderen hooggekwalificeerd en nog slechts 30,5 procent middengekwalificeerd. Het aantal laaggekwalificeerden stijgt in die hypothese licht tot 11,8 procent. Dat blijkt uit berekeningen van het Steunpunt Werk die gepubliceerd staan in het rapport 'Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050'.