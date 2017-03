Van zero naar hero: deze rijkaards hadden weinig succes op school

Joni Horemans

Had jij altijd een broertje dood aan school maar ben je er tezelfdertijd van overtuigd dat er een (zakelijk) genie in jou schuilt? De volgende beroemdheden kunnen dan als lichtend voorbeeld voor jou dienen.

Bill Gates & Paul Allen De man die al vele jaren het lijstje rijkste mensen ter wereld aanvoert heeft geen diploma! Bill Gates hield zijn studie aan Harvard destijds voor bekeken om samen met zijn jeugdvriend Paul Allen, die eveneens na twee jaar de Washington State University voortijdig gedag zei, software te schrijven. In 1975 verkopen ze de rechten van hun programma en richten Microsoft op, het bedrijf dat beiden multimiljardair zal maken.







Michael Dell Dat je in de computerbusiness flink geld kan verdienen zonder boekenwurm te zijn, weet ook Michael Dell. Hij stopte na een jaar met zijn dokterstudies om Dell Computer Corporation op te richten. Inmiddels vergaarde hij een vermogen van 14 miljard dollar, dat iedere huisarts waarschijnlijk het nakijken geeft. Trouwens: ook wijlen Steve Jobs hield het amper zes maanden vol tijdens zijn hogere studies, maar dat legde de topman van Apple evenmin een haarbreed in de weg.







Amancio Ortega Ook de rijkste man van Europa (en nr. 2 van de wereld) heeft geen ingelijst diploma boven zijn bureau om mee te pronken. Zara-man Amancio Ortega verhuisde op 14-jarige leeftijd naar La Coruna en begon er als boodschappenjongen voor kledingzaken aan een gigantische klim naar de top. Wanneer hij 27 is lanceert hij een eigen bedrijfje in badjassen en twaalf jaar later, in 1975, is de eerste Zara-winkel een feit. Nu staat hij aan het hoofd van Inditex, een modeconcern met meer dan 6750 winkels in 88 landen.







Liliane Bettencourt De tweede rijkste Europeaan is een vrouw: Liliane Bettencourt, en ook zij boogt niet op een succesvolle schoolcarrière. In 1957 erfde ze als enig kind het hele fortuin van haar vader, Eugène Schueller, die het cosmeticabedrijf

L'Oreal stichtte. Was rekenen misschien niet haar sterkste vak, hoeft Bettencourt zich op dit gebied - met haar krediet van negen nullen - gelukkig weinig zorgen meer te maken.





Savitri Jindal De eveneens ongediplomeerde Savitri Jindal verwierf een gigantisch vermogen nadat haar man in 2005 omkwam bij een helikoptercrash. Ze neemt zijn plaats in als non-executieve voorzitster van Jindal Steel and Power Limited en mag zich sindsdien de rijkste vrouw van Azië noemen.







Christy Walton In datzelfde jaar kwam ook Christy Waltons man om in een vliegtuigcrash. John T. Walton, de zoon van Sam Walton, de oprichter van de Amerikaanse supermarktketen Walmart, liet haar het enorme familiekapitaal na. Sindsdien is Christy naast een van de rijkste vrouwen ter wereld ook een naarstig filantrope.







Mark Zuckerberg & co Maar ook het internet kan aardig wat nulletjes op je bankrekening toveren zonder dat je daarvoor stapels studieboeken moet verslinden. Zo getuigen onder meer Facebookbaas Mark Zuckerberg, Daniel Ek van Spotify en Evan Williams, CEO van Twitter. Zuckerberg schopte het met een vermogen van ruim 44 miljard zelfs tot de top tien rijkste mensen ter wereld. Evan Williams haalde zopas zijn eerste miljard binnen en Daniel Ek, die als broekventje van 14 al zijn eerste bedrijf oprichtte, trad op zijn 23ste reeds toe tot de miljonairsclub.