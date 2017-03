Vlaming is de asociaalste op het werk

Redactie Vacature

Dat maar de helft van de Belgen zin heeft om vrienden te maken op het werk, is oud nieuws. Volgens een internationaal onderzoek van Robert Half zijn de Vlamingen echter de asociaalste van allen.

De gelukkigste werknemer? Een 'senior executive' in de marketing (18-34j)

Meerdere factoren zijn bepalend voor geluk op het werk. Eerlijkheid en respect, zich gewaardeerd voelen en inspraak hebben blijken de belangrijkste pijlers. Robert Half onderzocht ook in welke sectoren en functiegroepen men het gelukkigst is en wat men per sector het belangrijkst vindt als drijfveer voor geluk.



In de administratieve ondersteuning en accounting hecht men belang aan met respect en eerlijk behandeld worden. In de financiële en juridische wereld en in de marketing draait het erom dat men zich gewaardeerd wil voelen. En in de technologie en financiële dienstverlening wil men trots kunnen zijn op de organisatie.



Senior executives en managers hebben de hoogste jobtevredenheid, sales en customer service medewerkers de laagste. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat dit ook meespeelt in de passie voor het werk: sales en customer service voelen weinig passie voor de job, senior executives en managers veel. Verrassend is dan weer dat die twee laatste functiecategorieën ook aangeven weinig stress te ervaren.



Kijken we op sectorniveau dan komen we tot de volgende conclusie: in marketing werken moet een droomjob zijn - tonnen jobtevredenheid, passie en amper stress, wat wil een mens nog meer? IT'ers zijn tevreden over hun job, maar lopen wel gestresseerd rond. En wie in financiën of financiële dienstverlening werkt toont zich in de regel het minst tevreden of passioneel over de job. Zou dat een effect zijn van de financiële crisis?



Het onderzoek geeft ook enkele aanbevelingen voor gelukkigere werknemers. Zo is het belangrijk dat je als werknemer echt matcht met het bedrijf waar je voor werkt, dat je het gevoel krijgt dat je kan mee beslissen en dat er naar je geluisterd wordt, dat jij je gewaardeerd voelt en je werk zinvol en interessant vindt, dat je werkgever eerlijk is en de verstandhouding met de collega's goed.