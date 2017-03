6 goed betaalde jobs die je deeltijds kan uitoefenen

Redactie Vacature

16/03/17 - 08u00 Bron: Vacature

© Shutterstock.

Om de balans tussen werk en privéleven meer in evenwicht te brengen, zetten veel mensen de stap van voltijds naar deeltijds werken. Helaas betekent het in veel gevallen ook serieus minder loon. Daarom gingen we op zoek naar deeltijdse jobs die (relatief) goed betaald worden.







Word boekhouder Wil je een goede reden om boekhouder te worden? Simpel: je wordt (heel) goed betaald. Een junior boekhouder zal uiteraard minder verdienen dan een senior boekhouder, maar over het algemeen zijn boekhouders bij de bestbetaalde werknemers in België. Dat blijkt uit het recentste maandlonenrapport van de Belgische overheid. In 2014 verdiende de werknemers in de beroepsgroep 'accountmanagers, boekhoudkundig kaderpersoneel, financieel analisten en beleggingsadviseurs' namelijk modaal een brutobedrag van €4672 per maand, terwijl het gemiddeld maandloon €3414 per maand was. Kies je ervoor om deeltijds te gaan werken, betekent dat dus ook dat je verhoudingsgewijs in een goed betaalde deeltijdse job terecht komt.







Word vertaler/tolk Het vereist natuurlijk specifieke studies en een flinke talenknobbel, maar de meeste vertalers en tolken verdienen bijzonder goed hun brood. Vooral je specialiseren in de opkomende wereldtalen loont de moeite. En je zal zelden verlegen zitten om werk: volgens Common Sense Advisory (een commercieel adviesbureau over de bedrijfstak) groeit de vertaalmarkt wereldwijd jaarlijks 12,7%.







Word software developer Ontwikkelaars van software hebben ze tegenwoordig overal te kort. Veel bedrijven zoeken extra werkkrachten voor deeltijdse of tijdelijke jobs. Om websites te updaten, nieuwe websites te maken, apps te ontwikkelen en dergelijke meer. Vaak op freelance-basis, maar de verloning per uur is goed.







Word social media expert Niet alleen een website, ook de sociale media zijn voor bedrijven een steeds belangrijker onderdeel van hun marketingstrategie. Iemand moet die sociale media opvolgen. Ben jij goed vertrouwd met Facebook, Twitter Instagram en aanverwanten, dan kun je door deze platformen van thuis uit te beheren en van content te voorzien een flinke duit bijverdienen.







Word copywriter Bedrijven zijn altijd op zoek naar flexibele schrijvers die content kunnen leveren voor print of digitale platformen. Wervende teksten voor websites en social media, artikels voor personeelsbladen of folders. Heb je een vlotte pen, dan kun je altijd ergens aan de slag. En in de reclame- en marketingwereld worden de echt goede copywriters stevig betaald!







Word administratief bediende Administratie is doorgaans niet hoogdringend. Daarom werken heel wat administratief bedienden deeltijds. De dossiers die je niet kan bekijken op je vrije dag(en), wachten je op wanneer je terug komt werken. Een villa in Knokke ga je met deze job niet afbetalen, maar afhankelijk van de sector waarin je werkt kan dit echt goed loon naar werken zijn.







Ben jij toe aan opslag? Ontdek hoe marktconform jouw loon is met het gloednieuwe Salariskompas.