Wil je op wereldreis? Dan moet je eerst ontslag nemen

Caroline Stevens

17/03/17 - 08u00 Bron: Vacature

© Shutterstock.

Het was al aangekondigd en toch blijft het een harde dobber: vanaf 1 april 2017 kunnen we niet langer tijdskrediet opnemen zonder motief. Bye bye loopbaanonderbreking, sabbatical of reis rond de wereld, het ga je goed.

© Annelies Bries. "Tijdskrediet met motief blijft wel mogelijk en wordt in sommige gevallen zelfs uitgebreid. Maar wie niet aan deze voorwaarden voldoet, zal geen loopbaanonderbreking meer kunnen opnemen", zegt Annelies Bries, juridisch adviseur bij HR dienstverlener Acerta.



Waarom wordt het systeem van tijdskrediet gewijzigd?

"Tijdskrediet liet een werknemer toe om zijn loopbaan gedurende een bepaalde periode te onderbreken of minder (1/2e of 1/5e) te gaan werken. De voorbije jaren stond het systeem van tijdskrediet en thematische verloven om diverse redenen onder druk. In januari 2015 was het recht op uitkeringen van de RVA in het kader van tijdskrediet zonder motief al weggevallen. Een werknemer kon na 1 januari 2015 nog wel altijd tijdskrediet aanvragen maar kreeg geen inkomen meer. Het recht op onderbreking bij de werkgever bleef wel bestaan. In een bedrijf met meer dan 10 werknemers kon de werkgever het tijdskrediet eigenlijk niet weigeren."



"Vanaf 1 april 2017 verdwijnt tijdskrediet zonder motief helemaal uit het sociale landschap. Wie nog vóór 31 maart 2017 een aanvraag indient of al in tijdskrediet zit, kan nog wel gebruik maken van de huidige regeling."

Wat verandert er concreet op 1 april 2017? "Tijdskrediet zonder motief wordt afgeschaft. Dat betekent dat werkgevers vanaf 1 april 2017 niet meer verplicht zijn om te aanvaarden dat hun werknemer loopbaanonderbreking neemt om bijvoorbeeld een reis rond de wereld te maken."



"Tijdskrediet mèt motief blijft nog wel mogelijk. Meer nog: tijdskrediet met zorgmotief - zie tabel hieronder - wordt uitgebreid tot maximaal 51 maanden. Bij deze vormen van tijdskrediet is er nog wel een tussenkomst van de RVA."



Onderstaand schema biedt een overzicht van enerzijds het recht op uitkering voor de verschillende vormen van tijdskrediet en anderzijds het recht op opname bij de werkgever.





Oude regels Nieuwe regels Motief Recht op onderbreking (cao 103) Recht op uitkering (KB) Toekomstig recht cao 103 EN KB uitkeringen Zonder motief 12 maanden 0 maanden - Zorg kind < 8 jaar 36 maanden 48 maanden 51 maanden Palliatieve zorg 36 maanden 48 maanden 51 maanden Bijstand zwaar ziek gezins- of familielid 36 maanden 48 maanden 51 maanden Opleiding 36 maanden 36 maanden 51 maanden Zorg voor een zwaar ziek kind 48 maanden 48 maanden 51 maanden Zorg voor een gehandicapt kind < 21 jaar 48 maanden 48 maanden 51 maanden