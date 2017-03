Paritair comité: wat is het en doet het met je loon?

Redactie Vacature

10/03/17 - 08u00 Bron: Vacature

© Shutterstock.

Niet elke werknemer weet wat een paritair comité is. Nog minder bekend is het antwoord op de vraag 'Onder welk paritair comité val jij?'. En dat terwijl er een duidelijke link is met het bedrag dat maandelijks op je loonbrief verschijnt. We doen het voor je uit de doeken.

Werk je in de privésector? Dan behoort je werkgever sowieso tot een bepaald paritair comité. In totaal telt ons land meer dan 150 van dergelijke 'PC's' voor verschillende sectoren en arbeidsstatuten. Stuk voor stuk brengen ze vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties samen om te onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's), sociale geschillen uit te klaren, enzovoort.







Paritaire comités en je loonbrief De cao's die bij je paritair comité op tafel liggen, bevatten naast afspraken over minimumlonen ook overeenkomsten over thema's die je loonbrief rechtstreeks kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld over:



1. Loonindexering

Begin 2017 bezorgde de loonindexering bedienden in het PC 200 een loonopslag van 1,13%. PC 200 is er voor wie vooral intellectuele arbeid verricht en onder geen enkel ander PC valt. Concreet gaat het om maar liefst 430.000 bedienden die hun maandelijkse brutoloon van bijvoorbeeld 3.000 euro naar 3.039 euro zagen klimmen.



Verder ging het salaris van arbeiders en bedienden in de voedingssector (PC 118 en PC 220) omhoog met 1,12%. Ook arbeiders uit de transportsector (PC 140) en het horecapersoneel (PC 302) zagen het brutobedrag op hun loonbrief stijgen, respectievelijk met 1,14% en 1,123%.



2. Extra premies

Elke voltijds tewerkgestelde bediende in PC 200 heeft vanaf juni 2017 ook recht op een koopkrachtpremie van 253,25 euro bruto. Die premie werd het jaar voordien al bekomen. Toen bedroeg ze 250 euro, nu is ze aangepast aan de loonindexering. Werkte je tussen juni 2016 en juni 2017 slechts halftijds, dan krijg je een premie van 125 euro bruto.



Val jij onder PC 200, dan kan je je werkgever wel vragen om de premie te vervangen door een interessanter, gelijkwaardig voordeel waar je netto meer aan overhoudt. Zoals een loonsverhoging, maaltijd- of ecocheques of een bijdrage in je aanvullend pensioen of hospitalisatieverzekering.







Onder welk paritair comité val jij? De ruim 150 paritaire comités opsommen is onbegonnen werk. Het nummer van jouw PC vind je terug op je loonfiche, belastingbrief of arbeidscontract. Kort samengevat hangt je PC af van de sector waarin je werkt en je statuut. Arbeiders en bedienden uit hetzelfde bedrijf vallen dus vaak onder twee verschillende PC's.



Sommige sectoren zijn onderverdeeld in subcomités, afhankelijk van de regio of de bedrijfsactiviteiten. Zo vallen havenbedrijven onder PC 301, maar is er subcomité 301.02 voor wie in de haven van Gent werkt. 303 is dan weer het PC voor filmbedrijven, maar je hebt ook nog de subcomités 303.01 voor filmproductie en 303.03 voor de exploitatie van bioscoopzalen.