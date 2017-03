Waarom niemand nog goede verkopers vindt

Julie Putseys

7/03/17

© Shutterstock.

Verkopers prijken al jaren bovenaan de VDAB-knelpuntberoepenlijst: de vacatures geraken maar niet ingevuld. Volgens Stijn Skondras, de CEO van Skondras, ligt minstens een deel van de fout bij de bedrijven zelf.







Knelpuntberoepen zijn beroepen die veel knelpuntvacatures hebben, vacatures die binnen de 90 dagen niet ingevuld raken. Volgens de VDAB-lijst is vertegenwoordiger of verkoper het tweede grootste knelpuntberoep, na dat van ingenieur. In 2016 raakte 43% van de vacatures niet ingevuld na 90 dagen. In totaal ontving de VDAB 4471 vacatures voor vertegenwoordigers en 2366 vacatures voor verkoopondersteunende functies.







Veeleisend Volgens de VDAB zijn er twee grote redenen waarom bedrijven zo lastig verkopers kunnen strikken. Ten eerste is er een kwalitatief tekort. Dit wil zeggen dat de sollicitanten die zich aanbieden niet voldoen aan de verwachtingen van de werkgever. De verkoper moet communicatief zijn, onderhandelingsvaardig, meertalig en voor sommige salesfuncties - die van technisch verkoper, bijvoorbeeld - moet ie ook nog eens een technische achtergrond hebben. Dat is best veel gevraagd voor een sollicitant.



Ten tweede denkt de VDAB dat de job om specifieke arbeidsomstandigheden het niet zo goed doet. Prospectie is bijvoorbeeld iets dat mensen zou afschrikken, en de werk-privébalans van een verkoper zit ook niet altijd snor. Zo moeten onder meer televerkopers vaak 's avonds werken. Daarenboven zijn sommige verkopers veel onderweg - en dat op de Belgische wegen - en zouden sommigen het te stresserend vinden om gedeeltelijk op commissie te werken. Een sales job is niet voor iedereen.







Onduidelijke vacatures Stijn Skondras, CEO van Skondras, een verkoopondersteunend bedrijf, denkt er het zijne van. Hij suggereert dat vele vacatures niet ingevuld raken omdat ze niet duidelijk genoeg zijn over de precieze functie-inhoud. Het begint al met de functietitel. "Een account manager, sales manager, sales director, new business manager... het zijn klinkende namen, maar wat zegt dat nu?", aldus Skondras. "Ik heb de indruk dat bedrijven ook vaak het woord 'prospectie' vermijden, maar bij het zoeken van nieuwe klanten is prospectie net heel belangrijk." Er zijn veel mensen die heel goed kunnen 'jagen' en dit ook graag doen, meent de CEO. Daarom zouden bedrijven geen schrik moeten hebben om dat duidelijk in de vacature te zetten. "Als ze dat niet doen," vervolgt Skondras, "dan krijgen ze sollicitanten over de vloer met de verkeerde verwachtingen en leidt het gesprek tot niets. Dat is heel jammer."



Dat bedrijven zo weinig verkopers vinden omdat de technische kennis te vaak ontbreekt, is volgens de CEO niet zo'n heel belangrijke factor. "Als verkoper moet je natuurlijk onderlegd zijn in de dienst of het product dat je aanbiedt, maar je moet het belang hiervan ook niet overschatten. Stel, je hebt heel veel productkennis, maar je bent een ongelofelijk saaie piet om mee te babbelen, dan ga je je product nooit kunnen verkopen." Daarentegen is het voor Skondras belangrijker dat de verkoper goed kan luisteren en inspelen op de behoeften van de klant. Verkopers moeten daarenboven mentaal sterk zijn - tegen afwijzing kunnen - en veel zelfdiscipline hebben.







Gladde aal? Misschien speelt het stereotype beeld van de verkoper ook wel mee in het feit dat het een knelpuntberoep is. Als je je een verkoper voor de geest haalt zie je waarschijnlijk iemand in een vlekkeloos kostuum die net iets te vlot uit de hoek komt. Maar meer dan een stereotiep is het niet. Goede verkopers zijn geen gekostumeerde gladde mannen - toch niet per definitie - maar mensen die goed kunnen luisteren en inspelen op de behoeftes van de klant, mensen die vertrouwen uitstralen. "Je hoeft geen klassiek salesprofiel te hebben om te kunnen verkopen. Ons personeelbestand ziet er heel divers uit: voormalige postbodes, stukadoors, huisvrouwen... Heel wat mensen hebben de commerciële drive in zich."