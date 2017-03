Binnenkort vaderschapsverlof voor zelfstandigen?

Door: redactie

1/03/17 - 19u10 Bron: Belga

Minister voor zelfstandigen Willy Borsus (MR). © belga.

Federaal minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) is gewonnen voor een vorm van vaderschapsverlof voor zelfstandige papa's. Dat zegt hij in een advies op voorstellen van oppositiepartijen Groen en Ecolo. Zij reageren verheugd.

"In mijn ogen is dit wetsvoorstel een zeer goed initiatief voor toekomstige zelfstandige vaders en verdient het in die zin dan ook mijn steun", zo reageert Borsus op de tekst van Kamerleden Evita Willaert, Kristof Calvo en Gilles Vanden Burre. "Ik ben dan ook ten zeerste te vinden voor een ontmoeting met de auteurs van het wetsvoorstel, om met hen constructief in dialoog te gaan."



Borsus liet meteen ook het prijskaartje doorrekenen. Vijf dagen vaderschapsverlof - voor werknemers zijn het er tien - zouden jaarlijks zowat 3 miljoen euro kosten wanneer het gaat om bedragen ter hoogte van het minimumpensioen. Het bedrag optrekken tot dat van de moederschapsuitkering zou voor vijf dagen verlof uitkomen op 5,9 miljoen euro per jaar.



Groen en Ecolo stellen die laatste piste voor, maar dan met de mogelijkheid voor kersverse zelfstandige papa's om tot tien dagen op te nemen. De budgettaire impact zou daardoor kunnen oplopen tot 11,7 miljoen euro. Al merkt minister Borsus meteen op dat wellicht niet alle zelfstandigen tien dagen zouden opnemen en het finale bedrag dus lager zou kunnen zijn.



Groen-Kamerleden Kristof Calvo en Evita Willaert zijn blij met de reactie van de minister. "Het is positief dat Borsus open lijkt te staan om ons voorstel in te voeren. Ook zelfstandigen zijn papa's en verdienen zo'n periode. Hopelijk kunnen we hier snel in de Kamer consensus rond vinden. De budgettaire inschatting valt ook erg mee dus dit zou moet lukken. We kijken uit naar het vervolg", besluiten ze.