Waarom iedereen in de Medialaan aan het sporten gaat

Hermien Vanoost

15/03/17 - 08u00 Bron: Vacature Magazine

Radiopresentatoren Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen lopen zich warm voor de Q Run To You. © Medialaan.

Of het nu vriest dan wel snikheet is, altijd zijn de pingpongtafels in de tuin van Medialaan drukbezet. Ook Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen wagen zich na een zware ochtendshow op Qmusic al eens aan een balletje. "Het is dé manier om stoom af te laten en verstand op nul te zetten. Dat vroege opstaan vergt ontzettend veel van ons lijf. We ervaren hier allemaal dat bewegen helpt om het ritme vol te houden. Dat we de ruimte krijgen om op het werk de sportschoenen aan te trekken, maakt het des te aangenamer. Samen bewegen bevordert ook de sfeer onder de collega's. De Q Run To You was voor ons team alvast een voltreffer."



Hoe vanzelfsprekend het voor Sam en Heidi ook is, de aandacht voor sport en beweging is nieuw aan de Medialaan. Het was Ann De Bisschop, tot voor kort Directeur Radio, die de kat de bel aan bond. "Ik werk hier vijftien jaar en ging vorige zomer door een mindere periode. Ik heb toen samen met de directie de bedenking gemaakt dat we beter voor onze mensen moesten zorgen. De lat ligt hoog. De deadlines zijn kort en volgen elkaar steeds sneller op. Bovendien vragen veel jobs bakken creativiteit. Ik was ervan overtuigd dat we meer moesten en konden doen om werknemers tegen burn-out en stress te beschermen. Hen aanmoedigen om te sporten en naar buiten te trekken bijvoorbeeld."







Ondertussen ben je Director Corporate Identity & Wellbeing. Hoe hoop je werknemers 'gezond, gelukkig en gemotiveerd' te houden? Ann De Bisschop: "Uiteraard niet alleen door een pingpongtafel te plaatsen. (lacht) Welzijn op het werk gaat ook over gezond eten, autonomie geven, de juiste werkplek creëren, vitaal leiderschap... Mijn leidraad is wat de collega's zelf willen. Ik spreek hen in de wandelgangen of in de brasserie aan, nodig groepjes medewerkers uit en luister naar hun bekommernissen en wensen. Zo vroegen velen me om flexwerken in te voeren, om de werkdruk draaglijker te maken. Dat hebben we de voorbije maanden dan ook op gang getrokken. Sinds januari zijn de glijdende werkuren een feit en is het mogelijk om één dag per week thuis te werken."







En wat beweegt er op sportief vlak? "We zijn rustig begonnen, mét een vast wandelmoment op dinsdagmiddag en vier yogagroepen op donderdag waarbij iedereen gratis mag aansluiten. We organiseren die lessen heel bewust tijdens de werkuren én op verschillende momenten, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Ook de niet-sportievelingen wil ik zo overtuigen van de gunstige effecten van beweging. Uiteindelijk moet ons aanbod voor de collega's vooral een trigger zijn om zelf initiatief te nemen en bijvoorbeeld met enkelen dagelijks een 'walk in the park' te doen. Van mij mogen ze zelfs hun loopschoenen op kantoor laten staan om nu en dan een spurtje te gaan trekken. Gegarandeerd komen ze met zoveel meer energie terug naar binnen. Dat is absoluut geen verspilde tijd. In die visie passen ook de elektrische bedrijfsfietsen die we hebben besteld. Wie zin heeft, zal zo over de middag een toertje kunnen gaan rijden. Of, waarom niet, na het werk met de fiets naar huis trappen. Want ook het woon-werkverkeer kan in veel gevallen 'beweeglijker' dan vandaag."







Voor sportanker en fietsliefhebber Maarten Berckx klinkt dat als muziek in de oren. Hij is zich momenteel aan het klaarstomen voor de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Sowieso probeert hij minstens een keer per week met de fiets naar het werk te rijden. "Dat we flexibele werkuren hebben, maakt die rit net iets comfortabeler. Niemand die er moeilijk over doet als ik eens een halfuur later arriveer. Als het van mij afhangt, mag het sportbeleid nog veel verder gaan. Je kunt beweging op het werk nooit te veel promoten. Je voelt je gewoon beter als je meer beweegt. Laat die basketring en dat voetbalveld dus maar komen!" (lacht)







Liggen er nog andere grootse plannen op tafel? Ann De Bisschop: "Ik krijg dagelijks vragen en suggesties van medewerkers binnen, bijvoorbeeld om hoelahoeps in huis te halen of een initiatie mindfulness te organiseren, maar evengoed om bepaalde sprekers uit te nodigen of om een inspiratiebibliotheek aan te leggen. De voorbije maanden ben ik vooral met de korte termijn bezig geweest, nu is het zaak om al die initiatieven in een duurzaam welzijnsbeleid te verankeren. Het moet meer zijn dan een kalender met lukraak wat activiteiten op. Pas dan kan je op het absenteïsmecijfer wegen en je medewerkers langer aan je binden."







Wat werkt er goed bij jezelf? Heb je nieuwe gewoontes ontwikkeld? "Toch wel. Ik probeer bijvoorbeeld elke dag mijn 10.000 stappen te halen. Dat lukt omdat ik op kleine dingen let. In plaats van een fles water op mijn bureau te zetten, werk ik nu met bekers. Een eigen printer heb ik ook niet meer, ik moet dus rechtop staan om mijn papier te halen. Maar de allergrootste ontdekking voor mij is de wandelvergadering. Ideaal als je geen powerpoint nodig hebt en er niet te veel te noteren is. Ik heb het al met enkele mensen gedaan en iedereen zegt hetzelfde: 'Dat we dit nog niet eerder ontdekt hebben!'"