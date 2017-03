6 indicatoren die jouw salaris bepalen

Redactie Vacature

'Hoeveel wil je verdienen?' Het blijft een van de moeilijkste sollicitatievragen. Maar ook als je al aan de slag bent, blijft de hoogte van je loon een heikele kwestie. Wanneer mag je je baas om opslag vragen? En hoeveel? Dit artikel brengt raad: je loonpakket wordt grotendeels bepaald door 6 indicatoren.







TIP! Dankzij ons Salariskompas weet je binnen de minuut hoeveel mensen met jouw jobprofiel gemiddeld bruto verdienen. Geef je wat extra info, dan berekent het kompas ook hoeveel extralegale voordelen en vakantiedagen gangbaar zijn. Vergeet ook niet te kijken hoeveel je netto overhoudt!







1. Sector Volgens overheidscijfers verdienden voltijds tewerkgestelde Belgische werknemers gemiddeld 3.414 euro bruto per maand. Al geeft dat cijfer een sterk vertekend beeld: twee derde van de Belgen ontvangt immers een lager salaris. De helft van de loontrekkenden krijgt maandelijks minder dan 2.976 euro bruto op zijn rekening. Maar de lonen in enkele lucratieve sectoren trekken dat gemiddelde omhoog, zoals de petrochemische nijverheid (5.196 euro), consultancy (4.779 euro) en de financiële dienstverlening (4.447 euro). Werk je in een beschutte werkplaats of kinderdagverblijf (2.279 euro) of in de sport-, ontspanning- en recreatiesector (2.708 euro), dan krijg je een stuk minder.







2. Beroep Het spreekt voor zich dat beroepen die een zware en lange opleiding vereisen - zoals dokter of ingenieur - beter betalen. Maar ook wiskundigen (5.154 euro) en scheikundigen (4.966 euro) boeren niet slecht. Kassiers (2.255 euro) en schoonmakers (2.185 euro) vangen iets meer dan kelners en barmannen (2.129 euro), maar verdienen nog steeds relatief weinig.







3. Opleidingsniveau Naarmate je doorgroeit, hebben je opgedane ervaring en vaardigheden doorgaans een grote invloed op je loon. Maar in het begin is je afstudeerrichting - naast eventuele vakantiejobs of stages - een van de weinige criteria om het eerste loon op te baseren. Doorheen de hele loopbaan verdienen mensen met een diploma lager onderwijs of lager secundair gemiddeld 2.633 euro. Een diploma hoger secundair (2.811 euro), bachelor hoger onderwijs (3.601 euro) en master hoger onderwijs (5.244 euro) brengen doorgaans meer brood op de plank.







4. Werkervaring Je anciënniteit - het aantal dienstjaren bij hetzelfde bedrijf - groeit je loonpakket mee met je leeftijd. Afhankelijk van de sector en het bedrijf waar je aan de slag gaat, schommelt je startersloon doorgaans tussen de 1.500 en 2.400 euro.







5. Regio Het loont - letterlijk en figuurlijk - om in Brussel of Vlaams-Brabant te werken. Werknemers in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest verdienen gemiddeld 3.908 euro, tegenover 'slechts' 3.367 voor personeel in het Vlaamse Gewest en 3.177 euro in het Waalse Gewest.



Let wel: de lonen in en rond Brussel zijn zo hoog door de sterke aanwezigheid van goed betalende sectoren en hoofdkantoren. Die trekken op hun beurt meer hooggeschoolde profielen aan. Bedrijven in onze hoofdstad betalen werknemers uit andere provincies ook meer voor hun langer woon-werkverkeer.







6. Geslacht (helaas) Over alle sectoren heen verdienen vrouwen per maand (3.252 euro) gemiddeld 6% minder dan mannen (3.471 euro) met dezelfde job. Bereken je het verschil op basis van jaarlonen door rekening te houden met de verschillen in arbeidsduur tussen mannen en vrouwen, dan groeit die kloof zelfs tot 20%. En dat terwijl meisjes gemiddeld de schoolbanken verlaten met een hoger diploma en na een jaar makkelijker een job vinden (en dus sneller werkervaring opdoen) dan jongens. Vanwaar dan die loonkloof? Lees zeven plausibele verklaringen.