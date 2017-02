5 goede jobs voor wie deeltijds wil werken

Redactie vacature.com

23/02/17 - 10u15

© Shutterstock.

Wie bewust kiest voor deeltijds werken, vindt niet altijd even snel een job. Wij zochten enkele jobs uit die zich wel (en niet) lenen tot een minder volle werkweek.

Administratie is doorgaans niet hoogdringend. Daarom werken heel wat administratief bedienden deeltijds . De dossiers die je niet kan bekijken op je vrije dag(en), wachten je op wanneer je terug komt werken.

Telefonisten moeten proactief contact opnemen met klanten om enquêtes af te nemen of diensten aan te bieden. Dat betekent: dolenthousiast klinken, kort op de bal spelen en verkopen. Daar heb je je opperste concentratie voor nodig. Omdat er ook vaak 's avonds en op zaterdag wordt gebeld, werken de meeste callcenters met verschillende deeltijdse ploegen.

Docent

Heb je er geen probleem mee om 's avonds te werken? Dan is leerkracht in het volwassenenonderwijs misschien wel een optie. Voor die opdrachten zoeken onderwijsinstellingen vaak deeltijdse krachten, in heel uiteenlopende domeinen.