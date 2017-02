Hoe het mobiliteitsbudget tot andere keuzes kan leiden

Hermien Vanoost

Dat er te veel files en te veel bedrijfswagens zijn in ons land... zelfs de regering lijkt het intussen begrepen te hebben. De bedrijfswereld is alvast vragende partij om alternatieven aan te bieden via het mobiliteitsbudget.

Acht leasefietsen staan er te blinken voor de gebouwen van Unleashed in Hasselt, het bedrijf achter onder andere mobiele provider Mobile Vikings. Het hadden ook bedrijfswagens kunnen zijn, maar de medewerkers in kwestie verkozen een fiets. "Meestal zijn het medewerkers die heel dichtbij wonen die een alternatieve keuze maken", vertelt HR Lead Sofie Van Eemeren. "Maar er zitten ook medewerkers tussen die van twintig kilometer verderop komen. Met hun geleasede elektrische fiets is die afstand een haalbare kaart. Hadden ze diezelfde keuze gemaakt als ze zelf 7.000 euro voor zo'n fiets hadden moeten ophoesten? Waarschijnlijk niet. De aanwezigheid van zo'n mobiliteitsbudget zet mensen dus wel degelijk tot ander gedrag aan."



Een conclusie waar ook transporteconoom Frank Witlox (UGent) zich in kan vinden. Zeker de jongere groep werknemers is makkelijk tot andere keuzes te verleiden, meent hij. "Als je twintigers vraagt welke voorwaarden ze belangrijk vinden, dan zullen ze eerder flexibel werken of aantal vakantiedagen noemen. Dat is een opvallend verschil met voorgaande generaties." En niet alleen de jongeren, ook tweeverdieners willen al eens graag vriendelijk voor die tweede bedrijfswagen bedanken. Twee wagens betekent immers ook twee parkeerplaatsen, wat zeker in de steden een uitdaging is.





Februari = shoppen Bij Unleashed maakt het mobiliteitsbudget deel uit van een flexibel verloningspakket, dat ook opties rond technologie en extra sociale bescherming (bijvoorbeeld pensioensparen) bevat. In dat budget zit de dertiende maand, bonus, technologie- (elke twee jaar) en mobiliteitsbudget. Elk jaar in februari geven de werknemers door hoe ze het geld willen besteden. "Een stevige maand voor mij", lacht Van Eemeren. "Want om het budget van alle werknemers te bepalen, moet ik eerst weten hoeveel loonsverhoging en bonus ze krijgen. En uiteraard laten we de werknemers niet in onze shop los zonder de nuttige weetjes mee te geven, bijvoorbeeld over waar ze wel en geen sociale bijdragen op moeten betalen. Aan het ene voordeel hou je immers netto meer over dan aan het andere. Hebben ze niet alles opgebruikt, dan vloeit dat naar hun dertiende maand terug. Of ze kunnen ervoor kiezen om het aan een goed doel te schenken."



Drie jaar is Van Eemeren intussen met het mobiliteitsbudget bezig. Dat het complexe materie is, zal ze niet ontkennen. "Maar intussen neem ik het extra werk er met de glimlach bij. Ik merk dat medewerkers het appreciëren als je hen keuzes geeft. Daar is het ons uiteindelijk om te doen. En wie weet slaagt de wetgever er binnenkort in om het systeem te vereenvoudigen."