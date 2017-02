Dit zijn de sectoren waar iedereen wil werken

Redactie Vacature

21/02/17 - 14u30

Surf jij ook dagelijks naar vacature.com om er te zoeken naar de job van je leven? En kijk je dan ook altijd eerst naar de beschikbare jobs in je favoriete sector? Dan ben je zeker niet alleen!

Dagelijks zoeken duizenden mensen naar hun droomjob op onze site. Wij gingen eens door al die zoekopdrachten en zetten de sectoren waar onze bezoekers blijkbaar dolgraag willen werken op een rijtje.





1. Retail Met stip op 1: de retailsector. Iedereen lijkt wel te willen werken voor warenhuizen. En dan nog het liefst van al bij Colruyt. Van rekkenvuller over copywriter tot business analist, alle jobs bij Colruyt zijn immens populair. Is dat dankzij Philippe Geubbels die altijd zegt dat hij er gewerkt heeft? Of is Colruyt gewoon echt een van de beste werkgevers in België? We weten het niet, maar de cijfers spreken voor zich.







2. Overheid Heeft het te maken met het (onterechte) stereotiepe beeld van de ambtenaren die niet veel doen? Of is het omdat de overheid gewoon gelijkstaat aan werkzekerheid? Feit is dat heel veel mensen eerst zoeken naar een job als ambtenaar.







3. Toerisme Zon, zee, strand, ... Toerisme blijft een enorme aantrekkingspool voor velen. Jobs als reisbegeleider of in een reisagentschap, ze worden enorm veel opgesnord online. Sommige mensen zochten zelfs naar werken op een cruiseschip. Of hoe de Titanic 103 jaar later nog altijd tot de verbeelding spreekt...







4. Openbaar vervoer Ook eentje die veel terugkomt. Van treinbestuurder bij de NMBS over buschauffeur bij De Lijn tot mecanicien bij de MIVB, openbaar vervoersmaatschappijen doen het lang niet slecht bij onze zoekopdrachten. Het spreekt dan ook tot de verbeelding, zo'n trein van 150 meter lang besturen.