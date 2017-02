20% meer klachten over discriminatie op werk en school

Door: redactie

21/02/17 - 04u58

Unia-directrice Els Keytsman. © kos.

Unia heeft vorig jaar één vijfde meer meldingen over discriminatie gekregen dan in 2015. Vooral op de werkvloer en op school voelen Belgen zich steeds meer benadeeld, zo blijkt uit de eerste jaarcijfers van het vroegere Centrum voor Gelijke Kansen.

Het aantal dossiers 'discriminatie tijdens het werk' steeg met bijna de helft: van 343 in 2015 tot 504 vorig jaar. De klachten over discriminatie op basis van leeftijd op de werkvloer is meer dan verdubbeld in één jaar tijd. Volgens Unia komt dit omdat de veroordeling van keukenfabrikant Dovy - nadat het een 59-jarige sollicitant had geweigerd - veel lotgenoten heeft doen beseffen dat iemand uitsluiten op basis van leeftijd wettelijk gezien niet mag.



Ook in het onderwijs wordt vaker melding gemaakt van discriminatie. Vorig jaar opende Unia 213 dossiers nadat ouders of leerlingen hadden aangegeven zich benadeeld te voelen. De weigering van scholen om leerlingen met een handicap op te nemen, is hiervan de oorzaak.



Ook president Trump werkt volgens Unia discriminatie in de hand. "Met zijn discours verlaagt hij de drempel voor veel Belgen", zegt directrice Els Keytsman. "De samenleving wordt harder en gemener."



UNIA ijvert al een tijdje voor een wet die positieve acties bij het aanwerven van personeel mogelijk maakt, zegt Unia-directrice Els Keytsman. Vacatures expliciet voor vrouwen of mensen met een migratie-achtergrond moeten volgens haar wel kunnen.