"In een grote stad zijn veel kansen om te groeien"

Door: redactie

13/03/17 - 12u00

© Silvie Bonne.

Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ben je integer, sociaal en teamgericht? Dan is een job bij de politie van Antwerpen zeker het overwegen waard. Als inspecteur kan je bovendien allerlei richtingen uit, getuige daarvan het traject van Abdel.

Het avontuur van Abdel bij de politie van Antwerpen begon in 1998. Een beetje onverwacht, want toen hij aan de selecties deelnam, had hij hoegenaamd geen idee wat hem te wachten stond. "Een schoolvriend had me aangeraden om mee te doen, maar eigenlijk kende ik de politiewereld niet. Dat ik als graduaat mechanica voor de testen slaagde, was een echte verrassing."



Hoofdinspecteur

In de loop der jaren is zijn enthousiasme voor het politiewerk alleen maar toegenomen. "In de eerste jaren heb ik zowat alles gedaan: dringende interventies, onthaal van slachtoffers, behandeling van klachten, onderzoek naar autodiefstallen ... Die diversiteit heeft me altijd aangesproken. Werken bij de politie is zo afwisselend dat ik zelfs na al die tijd nog steeds met veel goesting aan de dag begin. Ik haal ook veel voldoening uit de maatschappelijke rol die ik als politieagent vervul. Ik sta dicht bij de burger en kan voor iemand het verschil maken."



Ondertussen is Abdel opgeklommen tot hoofdinspecteur en sturen hij en zijn collega-hoofdinspecteurs een team van tien inspecteurs aan. Drugsoverlast is hun grootste bekommernis. Met het wijkonderzoeksteam patrouilleren ze in burger om dealers op heterdaad te betrappen. De werkuren variëren in functie van de geplande patrouilles. "Deze morgen bijvoorbeeld trokken we al om 5 uur de straat op, omdat we wisten dat er iets op til was. Maar het kan evengoed zijn dat we pas om 18 uur beginnen. Flexibiliteit is cruciaal in dit werk."



De voordelen van de grootstad

Zijn keuze voor Antwerpen is trouwens niet toevallig. "Een grote stad als deze biedt veel mogelijkheden, zowel om te leren als om door te groeien. Je stoot hier op allerlei mogelijke maatschappelijke problemen en bent altijd van werk verzekerd."



En als hij op een dag zijn focus zou willen verschuiven, weg van de drugs, dan is dat perfect mogelijk. "Want je loopbaan bij de politie hoeft niet per se in stijgende lijn te gaan, ook horizontaal kun je allerlei kanten uit. Zeker als we zien dat je gemotiveerd bent."



Benieuwd of het politiewerk iets voor jou is? Surf nu naar de jobomschrijving van inspecteur.