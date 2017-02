Vakbonden bij Financiën morren: "Tijd dat de minister woord houdt"

Door: redactie

Financiën Het vakbondsfront bij de federale overheidsdienst Financiën klaagt dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt geen woord houdt. De minister deed vorig jaar enkele beloftes, maar "de woorden worden niet gevolgd door daden", luidt het in een persbericht.

"De eisen van het personeel waren duidelijk: significante aanwervingen, afwijzen van nog meer besparingen, verdediging van de pensioenrechten van de ambtenaren, de erkenning van de job van douanier als zwaar beroep, een regelmatige, transparante en objectieve regeling van mutaties, respect, enzovoort", luidt het. De minister reageerde met beloftes op beterschap, zeggen de bonden. "Sindsdien verliepen er 8 maanden, zonder dat we de minister opnieuw hebben ontmoet en met slechts weinig onderhandelingsmomenten."



De bonden klagen dat er geen vooruitgang wordt geboekt. "Het is tijd dat de minister woord houdt en officieel en effectief de verdediging opneemt van zijn departement en van het personeel", vinden de vakbonden. "De FOD Financiën heeft al verschillende hervormingen ondergaan en het personeelsaantal werd op een drastische manier verminderd. Deze FOD draait nu alleen nog op de goede wil van het overblijvende personeel dat ten einde raad is en de volle aandacht verdient." Als dat niet gebeurt, zullen de vakbonden acties van ontevreden personeelsleden dekken.