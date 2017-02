62% van de werknemers wil zijn bedrijfswagen inruilen voor meer loon

Luk Dewulf

Steeds meer bedrijven in ons land bieden hun werknemers een cafetariaplan: ze kiezen zelf wat er op hun bord komt te liggen qua loon en extralegale voordelen. De keuzes die daarin gemaakt worden, spreken boekdelen over de mentaliteit van de Belgische werknemers.







18% van de Belgische bedienden beschikt over een bedrijfswagen. Uit een enquête van Acerta bij 2000 werknemers blijkt dat de meerderheid de wagen wel wil inruilen voor een kleinere als ze daarvoor iets in de plaats krijgen. Wat ze precies willen is heel verschillend.







Twee keer langs de kassa Een loonsverhoging is het populairst, 62% van de werknemers wil de bedrijfswagen inruilen voor een kleine wagen plus meer loon. Dat bedrag hangt af van welk type wagen je inwisselt. Voor een Volkswagen Golf krijg je zo'n € 296 extra per maand. Wissel je een Audi A6 in dan wordt het bedrag dubbel groot, nl 600 euro.



Als je kiest voor een kleinere wagen passeer je overigens twee keer langs de kassa. 'Voor een kleinere wagen moet je een pak minder belastingen betalen omdat de CO2-uitstoot een pak lager ligt', zegt Dirk Wijns, directeur bij Acerta Consult, die het onderzoek liet uitvoeren.



We maakten de berekening en met een kleine wagen kan je jaarlijks meer dan €700 belastingvoordeel hebben. Voor een Audi A6 betaal je als werknemer al makkelijk 160 euro/maand belastingen omdat zo'n wagen veel CO2 uitstoot. Dat is € 1920 per jaar aan belastingen, die de werknemer uit eigen zak bijlegt. Een kleine Volkswagen Golf daarentegen stoot een pak minder uit en de maandelijkse werknemerskost is zo'n 95 euro/maand of €1140/jaar. 'Op jaarbasis kom je dan al gauw aan een voordeel van meer dan 700 euro'. 'Dat is toch een belangrijk bedrag', meent Wijns.



Er zijn ook andere keuzes die gemaakt worden. 45% van de werknemers wil de bedrijfswagen inruilen voor een kleinere, als ze extra verlof zouden krijgen. 28% verkiest een kleine wagen in combinatie met een abonnement voor het openbaar vervoer.







Man had ook grote bedrijfswagen, dus keuze was snel gemaakt Bediende An Arnauts nam vorig jaar de proef op de som. Ze ruilde na drie jaar haar grote bedrijfswagen in voor een kleinere plus een treinabonnement. Ze woont op 45 km van haar werk in Leuven. Doordat ze elke dag in de file stond aan te schuiven verloor ze veel tijd. 'Ik spaar dagelijks gemiddeld anderhalf uur uit, dat is dus wekelijks een dag uitgespaard omdat ik met de trein spoor. Plus, het openbaar vervoer is voor mij veel aangenamer dan in de file staan. In de auto is alle tijd verloren. Op de trein kan je zelfs nog werken.' Het ecologisch aspect vindt ze ook belangrijk; 'anno 2017 ben je je daar toch echt meer bewust van'. 'Het was ook niet nodig om in het gezin twee grote bedrijfswagens te hebben, zegt ze. 'Mijn man had ook een grote wagen van de firma, dus dan was de keuze snel gemaakt.'





Wetsvoorstel volgt begin april Dat steeds meer bedrijven te vinden zijn voor een cafetariaplan blijkt uit cijfers van Acerta. 'Eind 2016 stelden we in vergelijking met eind 2015, een stijging van geïnteresseerde bedrijven vast. Er kwamen 40% meer bedrijven bij ons langs die willen beginnen met een cafetariaplan,' aldus directeur Dirk Wijns. 'Dat zijn er heel wat en het zijn lang niet alleen de grote die zo'n plan willen, ook middelgrote en zelfs kleine bedrijven zijn hiervoor gewonnen.'



'Nu is er echter nog veel administratie gemoeid met de uitrol van zo'n plan', meent kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V). Tegen begin april wil minister van Financiën Johan Van Overtveldt een wetsvoorstel uitwerken en voorleggen aan de regering. Kamerlid Van den Bergh is tevreden dat ook uit onderzoek blijkt dat de werknemer veel interesse heeft in mogelijke alternatieven. Het is niet onlogisch, zeker in de verstedelijkte gebieden, 'Een wagen is niet altijd het beste vervoersmiddel. Als mensen met hun auto tot aan de rand van de stad rijden en dan het centrum ingaan met het openbaar vervoer, sparen ze vaak veel tijd uit.' Hij pleit ervoor om de werknemer vrij te laten kiezen tussen alternatieven als openbaar vervoer, extra verlof, maar ook deelwagens of fietsen zijn voor hem een steeds belangrijker wordende optie.



Directeur Wijns ziet het als een logische evolutie: 'Als je weet dat de gemiddelde werknemer met een grote bedrijfswagen 3/4 van de tijd alleen in de auto zit, dan is de beslissing soms snel gemaakt. Die ene jaarlijkse vakantie met het hele gezin weegt niet op tegen het financiële nadeel.' Ook de keuzevrijheid kunnen aanbieden is belangrijk, aldus Dirk Wijns. 'Als je als organisatie de mogelijkheid biedt om je loonpakket zelf samen te stellen, dan krijg je werknemers die veel meer betrokken zijn bij de organisatie.' Dat beaamt An, die haar grote wagen inruilde, volmondig. 'Ik ben sinds de overschakeling nog een pak meer betrokken bij mijn bedrijf. Ik vind het super dat ze meer kijken naar op maat gemaakte verloningen, dat is de enige manier om goede mensen te blijven aantrekken.'