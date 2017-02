Antwerpen begeleidde al zeven hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers naar stedelijke job

Door: redactie

Een Antwerps proefproject rond betaalde werkervaring bij de stedelijke administratie voor hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers (HOA) heeft het voorbije jaar prima resultaten opgeleverd. Van de twintig deelnemers zijn er zes inmiddels definitief aan de slag op hun 'stageplaats', is er één aan het werk bij het OCMW Antwerpen en zitten er vijf momenteel in een selectieprocedure. Voor twee anderen wordt er nog naar vacatures binnen de stad gezocht, vijf zijn nog niet aan het einde van hun werkervaringstraject en slechts één deelnemer verliet het project voortijdig.

Het HOA-project heeft als doel om de diversiteit aan de top van de stedelijke administratie - die nog te wensen overlaat - te bevorderen en de kans op tewerkstelling voor de specifieke HOA-profielen te verhogen. Het krijgt nu een positieve evaluatie en de stad wil dan ook een tweede editie op poten zetten.



"De resultaten zijn zeer positief", zegt schepen voor Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA). "We moeten als stad de drempel om in te stromen, verlagen zonder aan kwaliteit van de medewerkers in te boeten. Een diversiteitsbeleid dat anderstaligen een kans wil geven om ook in de hogere echelons van de stad door te dringen, moet dat doen door de lat voor alle kandidaten gelijk te leggen. Niet door ze voor sommigen te verlagen, wat overigens redelijk beledigend zou zijn."



De HOA's kregen onder meer administratieve ondersteuning en taalcoaching. Volgens Duchateau werden alle deelnemers destijds uitgenodigd omwille van de meerwaarde die ze de stad kunnen bieden met hun bestaande kwalificaties. "Het is vaak een doolhof om diploma's te laten erkennen en gelijkschakeling te bekomen", zegt hij. "Wij helpen daarbij én stellen de stad voor als potentiële werkgever. Bijkomend voordeel is dat de HOA's zo een rolmodel en een inspiratie kunnen zijn."