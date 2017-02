Ook de professionele skills van de Mol-kandidaten verraden veel

Redactie Vacature

Vorig jaar vertelde Gilles Van Bouwel aan Vacature hoe zijn job als brand manager hem goed van pas was gekomen in De Mol. Bij de start het nieuwe seizoen onderzochten we hoe de nieuwe kandidaten hun job in hun voordeel kunnen gebruiken. Opgelet, spoilers!







Eline Niet voor softies, Eline's job als politie-inspecteur. Door haar professionele achtergrond kan ze zich sowieso uit de slag trekken in crisissituaties, ze is assertief en sportief en gaat zelf prat op haar survival skills. Voor aardrijkskunde verdient ze dan wel weer een dikke nul: de oostkantons liggen in West-Vlaanderen? Dat is er zo ver naast dat het wel heel verdacht wordt, Eline! Deel van haar job is verdachte suspecten herkennen, dus als ze niet De Mol is geraakt ze waarschijnlijk ver.





Hans Om professor Farmaceutische Wetenschappen te worden moet je wel over wat hersencellen en diploma's beschikken. Hans mag dan afgevallen zijn in de eerste aflevering, zijn deelname aan De Mol zit er duidelijk nog niet op... Het mysterie!





Jess Ook spring-in-'t-veld Jess moest eraan geloven in de eerste aflevering. Maar met haar enthousiasme en een nakend diploma in de Lichamelijke Opvoeding komt ze ongetwijfeld snel op haar pootjes terecht. Davey daarentegen zal wel even zijn gebroken hart mogen lijmen.





Jolien Jolien liep niet meteen in de kijker in de eerste aflevering. Dat ze om het minste rood aanloopt, maakt haar volgens ons echt geen geschikte Mol. Anderzijds is ze in het dagelijks leven personeelsmanager bij Synergie: ze komt dus voortdurend in contact met heel veel verschillende persoonlijkheden én ze is manipulatief, zegt ze zelf. Toch maar met een half oog in de gaten houden dan, die Jolien?







Marzena De 28-jarige Marzena werkt als regioverantwoordelijke bij Coca Cola. Ze kan het dus niet alleen goed uitleggen, ze kan ook goed verkopen én vooropgestelde targets halen. Dat ze een harde tante is, liet ze meteen ook zien door direct op de knop in de auto te drukken. "Ik voel me zelfs niet schuldig," zei ze.







Robin Voorlopig zien wij in laborant Robin echt nog geen mogelijke Mol, al zijn we daar kennelijk eerder een uitzondering in. De laborant van het UZ Leuven mag dan wel ondernemend zijn en over een aardige conditie beschikken, hij is echt niet gehaaid genoeg.







Sam Over Sam doen al heel wat speculaties de ronde op het internet, met als topper de 'Blinde Mol-theorie': op een groepsfoto kan je Sam immers zien met de ogen toe. Dat hij bovendien als showroom adviseur werkt bij een van de hoofdsponsors van het programma, BMW, is toch ook wel wat verdacht. Zijn effectieve job staat momenteel ook in de aanbieding, dus misschien weten ze zelfs bij BMW al meer? (grapje: BMW heeft ongetwijfeld meer dan één showroom adviseur in dienst)







Annelies Moeke Annelies is leerkracht godsdienst. Misschien net omdat haar profiel op de Mol-website 'organiseert graag kwissen' vermeldt, maakte ze zich in de eerste aflevering al zo verdacht met de kwisvragen die ze moest stellen en beantwoorden.







Bertrand Resultaatgericht denken, een goede people manager zijn, creatieve oplossingen bedenken... Het behoort allemaal tot het profiel van een goede marketing manager. Maar liegen? Dat marketing manager van Delhaize Bertrand goed kan liegen gaf hij zelf al toe: hij deed het maar liefst drie jaar lang op het werk om een relatie met een collega verborgen te houden. En hoe vreemd was het niet dat hij wel de Spartacus Run zou gelopen hebben, maar toch Robin niet kon volgen?







Bouba Als student Humane Wetenschappen moet de sympathieke Bouba nog aan zijn carrière beginnen. En voorlopig draait zijn leven vooral om fun: dj'en, surfkampen begeleiden... Een carrière in het onderwijs of de evenementensector behoren zeker tot de opties, maar nog te jong en te easy going om De Mol te kunnen zijn?