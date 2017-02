Dubbel de dupe door de pensioenval

Caroline Stevens

20/02/17 - 08u00 Bron: PwC

© Shutterstock.

Het lijkt onlogisch en toch is het perfect mogelijk gezien de - Kafkaiaanse en surrealistische - pensioenregeling in ons land: langer werken en dus een hoger pensioen kan in sommige situaties tot mìnder netto pensioen leiden. Het is vooral opletten voor wie bijverdient of investeert in vastgoed. De experts van PwC zochten het voor ons uit.







"De fiscaliteit voor belasting op pensioenen is in ons land zeer complex", zegt Pieter Gillemon, pensioenexpert bij het consultancybedrijf PwC. "De laatste jaren heeft de regering allerhande maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat mensen met een laag pensioen minder of zelfs helemaal geen belastingen zouden betalen. Zolang je in ons land minder dan 15.570 euro pensioen per jaar verdient èn geen andere inkomsten hebt, hoef je geen belastingen te betalen. Je bruto pensioen is dan je netto pensioen."



"Maar zodra je die 15.570 euro/jaar overstijgt, of wanneer je een bijkomend inkomen hebt (bijverdienste, huurgelden,...), ontstaan er allerhande rare effecten en beland je in de zogenaamde pensioenval. Dan kan een paar euro extra inkomen betekenen dat je 500 euro meer belastingen betaalt en dus netto minder overhoudt."





Extraatje verdwijnt naar de fiscus Zolang je aan die twee voorwaarden voldoet (pensioen <15.570 euro/jaar en geen andere inkomsten), geniet je van een belastingvermindering. Het komt erop neer dat wanneer je pensioeninkomen toeneemt, die belastingvermindering daalt. Geniet de gepensioneerde naast zijn pensioen ook nog beroeps- en/of onroerende inkomsten, dan blijft de belastingvermindering dalen.



"Een gepensioneerde die oven die minimumgrens uitkomt, wordt op het bijkomende pensioen tot 115 % extra belast. Dat leidt tot de absurde situatie dat een hoger bruto pensioen dus kan resulteren in een lager netto pensioen", zegt Dominique Vanhove, fiscaal expert bij PwC. (zie grafiek- fiscale pensioenval)

© PwC.

Concreet voorbeeld: Iemand heeft recht op 1.298 euro pensioen/maand. Wanneer hij - door bijvoorbeeld langer te werken - zijn pensioen ziet stijgen tot 1.378 euro (+ 80 euro), ziet hij zijn nettoloon verminderen met 10 euro tot 1.288 euro. Hij doet zelfs verlies! Pas wanneer zijn pensioen stijgt met 100 euro, houdt hij er echt iets aan over.





Hogere belastingdruk Er gaan nu stemmen op om flexi-jobs in de horeca ook mogelijk te maken voor gepensioneerden. "Op het inkomen van flexi-jobs word je niet belast. Als een gepensioneerde dus een flexi-job zou (kunnen) uitoefenen, is er geen bijkomende belastingdruk op het pensioeninkomen, maar dat is nu nog niet het geval", zegt Dominique Vanhove van PwC. "Een gepensioneerde die wat bijverdient, riskeert een fors hogere belasting op zijn pensioeninkomen te moeten betalen."



"Ook investeren in vastgoed kan nadelig zijn voor je pensioen. Als je naast je eigen woning ook nog eigenaar bent van een garagebox, wordt dat beschouwd als onroerend inkomen en moet je dat aangeven aan de fiscus. Zelfs als je die garagebox niet verhuurt, zal je daar toch op belast worden. In bepaalde gevallen kan dat zelfs oplopen tot 450 euro extra belastingen op je pensioen."



"Ook je gezinssituatie kan een pensioenval veroorzaken. Gehuwde of wettelijk samenwonende gepensioneerden worden in het huidige fiscale stelsel nog steeds benadeeld ten opzichte van feitelijk samenwonenden. Enkel wanneer maar één van de partners heeft gewerkt, heeft men er wel belang bij om gehuwd te zijn. Want dan kan je een stuk van het gezinspensioen fiscaal toewijzen aan de andere partner."





Pensioenval wegwerken kost miljoenen "Het is vandaag dus niet altijd in je voordeel om langer te blijven werken", zegt Pieter Gillemon. "Dat was natuurlijk niet de bedoeling: de regering wil mensen juist aanmoedigen om langer aan de slag te blijven. Daarom wordt nu ijverig gezocht naar een oplossing. Maar dat is niet zo eenvoudig. Het gaat niet om erg grote bedragen per persoon maar wel om meer dan 100.000 mensen die plots minder belastingen zouden moeten betalen. Dat betekent dat de fiscus ettelijke miljoenen euro's op jaarbasis zou mislopen. Dat heeft dus serieuze consequenties voor de schatkist."



Momenteel zoekt de regering-Michel nog naarstig naar een oplossing voor de pensioenval.