Mobiliteitsbudget 2017: hoe moeilijk wordt het kiezen tussen cash of auto?

Loes Liemburg

10/02/17 - 08u00 Bron: SD Worx

Het zit er al een tijdje aan te komen, maar de precieze bepalingen van het mobiliteitsbudget zijn voorlopig nog onduidelijk. Geert Vermeir van SD Worx legt ons nu wel al uit waar we als werknemers rekening mee zullen moeten houden.







Zolang het persoonlijk mobiliteitsbudget er nog niet is, en de precieze invulling ervan nog onduidelijk is, is de keuze tussen een bedrijfswagen of extra loon niet moeilijk. Van een bruto loonsverhoging hou je netto niet zoveel over, terwijl het je werkgever veel geld kost. Maar voor een bedrijfswagen geldt het omgekeerde.



Geert Vermeir, manager juridisch kenniscentrum bij HR dienstverlener SD Worx legt uit: "Een eigen wagen kost een werknemer algauw zo'n € 450 per maand. Een bedrijfswagen kost de werkgever bij benadering even veel. Als je een gelijkwaardige loonsverhoging zou krijgen, dan zou de loonkost echter veel hoger zijn. Een netto loonsverhoging van € 400 tot € 500 euro zou ongeveer € 1.500 extra loonkosten betekenen voor je werkgever, en daar komt dan nog vakantiegeld en eindejaarspremie bovenop."



Een bedrijfswagen is dus een slimme optie voor je werkgever, en jij bespaart geld dat je anders zou moeten uitgeven aan de aankoop van een auto, wegenbelasting, verzekering, onderhoud en reparatie en benzine. "Een wagen is een duidelijk netto inkomen," voegt Geert Vermeir toe. "En het is extra voordelig. Je betaalt er weliswaar belastingen op, maar dan op een forfaitaire waarde die veel lager is dan de reële waarde van de auto. Met een bedrijfswagen bespaar je zomaar € 450 op maandbasis, terwijl je een belasting op een voordeel van bijvoorbeeld € 200 betaalt."







Keuzes in het mobiliteitsbudget Voor sommige mensen kan het straks toch interessant zijn om de bedrijfswagen in te leveren. Maar hoe weet je wat voor jou de beste keuze is? Volgens Geert Vermeir zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden bij je besluit. Allereerst is het de vraag of jouw werkgever het persoonlijk mobiliteitsbudget als optie aanbiedt. Als jij bijvoorbeeld werkt als handelsvertegenwoordiger, dan is de kans groot dat je zonder bedrijfswagen je werk niet kunt doen.



Ten tweede is het financiële plaatje een belangrijke afweging. Dat hangt nog af van de manier waarop het mobiliteitsbudget zal worden vormgegeven. Vrijwel niemand zal z'n bedrijfswagen inruilen voor € 100 netto extra per maand. Ten derde moet je rekening houden met allerlei persoonlijke factoren. Waar woon je, waar werk je, heb je een partner en heeft die een (bedrijfs)wagen, heb je kinderen?



Vermeir legt uit: "Cash kan interessant zijn voor bijvoorbeeld een gezin met twee bedrijfswagens. Als één van de partners dichtbij zijn werk woont en zijn auto weinig gebruikt, dan is een cash equivalent interessanter. Dit geldt evengoed voor mensen die middenin de stad wonen, op wandelafstand van hun werk. Gelet op de parkeerdruk kan die wagen eerder een last dan een lust zijn. Ook voor mensen met een bedrijfswagen die hem weinig professioneel gebruiken, kan dat gelden. Als je bijvoorbeeld enkel naar je werk rijdt, en de auto staat daar de hele dag stil op de parking tot je 's avonds weer naar huis rijdt, dan heb je daar weinig voordeel van. Afhankelijk van de vraag of je de wagen veel of weinig privé gebruikt, kan het ook dan interessant zijn om de bedrijfswagen in te ruilen."





Combinatie van vervoersmogelijkheden Volgens Vermeir zal het in de praktijk vaak niet zozeer een keuze zijn tussen cash of wagen, maar eerder tussen andere vormen van vervoer, al dan niet in combinatie met een bedrijfswagen. "Een goedkopere, doorgaans kleinere bedrijfswagen bijvoorbeeld, in combinatie met een abonnement op het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Als je bijvoorbeeld in Antwerpen woont en in het centrum van Brussel werkt, dan sta je elke ochtend in de file op de E19. Ook die mensen zijn eerder geïnteresseerd in cash of een combinatie van vervoersopties."



Zo'n mix van vervoersmogelijkheden, die nog gecombineerd kan worden met cash geld, levert een aantal voordelen op. "Afhankelijk van de manier waarop dit wordt ingevoerd, hoeft de kost voor de werkgever niet te verhogen. En werknemers zijn meer tevreden dankzij de betere balans tussen werk en privé die zo'n regeling oplevert. Dit gebeurt nu al in sommige bedrijven. Zulke creatieve vormen van flexibel verlonen zijn eigenlijk een mobiliteitsbudget avant la lettre. Er is dus wel degelijk behoefte aan."







Moeilijke evenwichtsoefening Lastige keuzes? De concrete invulling van het mobiliteitsbudget is volgens Vermeir inderdaad een moeilijke evenwichtsoefening, en niet enkel voor de werknemer. "Noch de werknemer, noch de werkgever noch de overheid mag er immers op achteruit gaan. Dat wordt nog lastig. Een voorbeeld: wie een bedrijfswagen heeft, krijgt over het algemeen geen vergoeding voor woon-werkverkeer. Maar stel dat je je bedrijfswagen opgeeft, dan heb je vaak wel recht op die vergoeding. Dat is een extra kost voor de werkgever. De voorspelling is dan ook dat door het mobiliteitsbudget maar 5-10% minder bedrijfswagens op de baan zullen komen."