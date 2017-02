Poetsvrouw nodig? Dan moet je weken wachten

Door: redactie

7/02/17 - 19u45 Bron: vtmnieuws.be

video Mensen die een poetshulp zoeken via dienstenchequebedrijven moeten tegenwoordig wéken wachten voor er iemand komt poetsen. Want er zijn veel te weinig poetshulpen. Vorig jaar waren er maar liefst 18.625 vacatures in heel Vlaanderen.

Vooral in West-Vlaanderen is er een nijpend tekort. An heeft al een tijdje een vaste poetsvrouw, maar dat verliep niet van een leien dakje. "Ik heb al een aantal wissels gehad, maar ik ben tevreden nu", zegt ze. Ze heeft nog geluk, want sommige mensen moeten maanden wachten voor ze een poetshulp krijgen. Vorig jaar waren er maar liefst 18.625 openstaande vacatures voor poetshulpen. Volgens cijfers van VDAB is poetshulp het beroep met het meeste aantal vacatures in Vlaanderen. Vooral in West-Vlaanderen en Antwerpen is het tekort groot.