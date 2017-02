Waarom de toekomst van onze steden slim is

Joni Horemans

De Vlaamse overheid ziet niets dan voordelen in het concept van 'smart cities': minder overbodig werk en meer jobtevredenheid dankzij slimme technologie. In Antwerpen opende onderzoeksinstelling imec een grootschalig proeflabo. Director van City of Things Jan Adriaenssens legt uit hoe de stadsbewoners er beter van zullen worden.





Jan Adriaenssens: "Een slimme stad maakt gebruik van moderne technologie om het dagelijkse leven aangenamer, gezonder en veiliger te maken. Bekijk het als een volgende versie van wat een stad momenteel doet met verkeerslichten. Ze plaats verkeerslichten en stuurt die achter de schermen aan, maar daar houdt het momenteel op. Wegens gebrek aan intelligentie werkt het systeem ook niet altijd even efficiënt. Dit is een oldskool variant van wat een slimme stad zou kunnen zijn.





Hoe ziet de moderne versie eruit? "Smart Cities gaan met behulp van sensoren overal in de publieke ruimte metingen uitvoeren om contextuele data te verkrijgen, zoals verkeersdrukte, waterniveau of beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Via een open data beleid stellen ze die gegevens ter beschikking van iedereen. Vervolgens is het aan ondernemers en appontwikkelaars om de informatie op een creatieve en slimme manier te combineren en zo tot nieuwe producten en diensten te komen en oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen als het fileprobleem."





Aan welke veranderingen mogen we ons verwachten? "Uiterlijk zal de stad er niet noodzakelijk zo anders uitzien. Het komt er voornamelijk op neer dat burgers die dat wensen veel persoonlijker geholpen worden. Neem bijvoorbeeld het parkeerprobleem: tot 30% van de rondrijdende auto's in de stad is op zoek naar een parkeerplek. Een app of slimme wegwijzers zouden echter kunnen aangeven waar er plaatsen vrij zijn zodat doelloos rondrijden straks niet meer hoeft. Sensoren worden kleiner, zuiniger en goedkoper wat metingen nu mogelijk maakt vanaf grote afstand zoals op daken, in riolen of op een mobiele plaats. Ook het openbaar vervoer zal zo real time gemonitord moéten worden en de verschillende transportmogelijkheden zullen naadloos op elkaar aansluiten. Via een app kan je dan bovendien al betalen voor je hele traject zodat je niet op bv. trein en bus apart een ticket moet kopen."





Hoe verandert slimme technologie onze manier van werken? "Er zal op heel veel manieren efficiënter gewerkt kunnen worden. Een eenvoudig voorbeeld: veel slimme steden maken nu al gebruik van sensoren in vuil- en glasbakken die aangeven wanneer ze vol zijn. Zo hoeft het schoonmaakpersoneel op hun ronde niet onnodig álle vuilbakken te gaan ledigen. Met dezelfde mensen krijg je zo meer voor elkaar. Maar ook bijvoorbeeld de brandweer zal gerichter kunnen werken. Door de klimaatverandering zal er meer wateroverlast zijn, maar slimme apparaten zullen die beter kunnen voorspellen en gedetailleerd in kaart brengen. Via sms kan men bewoners die risico lopen dan op voorhand waarschuwen zodat zij hun spullen veilig kunnen stellen en niet iedereen tegelijk naar de hulpdiensten hoeft te bellen. De dienstverlening van de overheid naar burgers zal op veel vlakken verbeteren en een groot deel van de administratieve rompslomp zal kunnen verdwijnen. We zullen minder overbodig werk moeten doen en betere informatie en dienstverlening zullen leiden tot meer jobtevredenheid."





Wat is de invloed op de werkgelegenheid? "Ik geloof niet dat slimme technologie hoeft te leiden tot banenverlies. Op termijn zullen er wel andere vaardigheden nodig zijn. Net zoals 20 jaar geleden iedereen met een computer moest leren omgaan, zal het personeel in een slimme stad met slimme apparaten moeten kunnen werken. Uiteraard gebeurt dit niet van de ene dag op de andere, maar krijgen werknemers de tijd om geleidelijk aan vertrouwd te raken met nieuwe technologieën, die ook niet van de ene dag op de andere zullen worden ingevoerd. Een slimme stad is er dan ook niet enkel voor de happy few, maar is er op termijn voor elke burger. De communicatie hoeft ook niet steeds via een smartphone te verlopen, maar kan bijvoorbeeld evengoed via schermen in de openbare ruimte."





Wat is jullie rol in dit verhaal? "Wij testen op vraag van de Vlaamse Overheid en Stad Antwerpen nieuwe technologieën en hun toepassingen uit op grote schaal. Het project City of Things, dat officieel van start ging in januari, maakt van Antwerpen één groot living lab en verbindt inwoners met ontwikkelaars en ondernemers via slimme apparaten. Ondernemers kunnen hier hun digitale producten toetsen aan de realiteit."





Komt de privacy zo niet in het gedrang? "Burgers kiezen zelf hoe ver ze mee willen gaan met de slimme technologie. Privacy blijft cruciaal en net zoals je op sociale netwerksites zelf kiest hoeveel persoonlijke zaken je deelt, bepaal je in een City of Things ook wat je prijsgeeft en wat niet. Hoe meer data je vrijgeeft, hoe persoonlijker echter het advies dat je krijgt."