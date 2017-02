Vernieuw of sterf een stille dood

Julie Putseys

De technologie evolueert razendsnel - al heeft dat niet altijd een directe impact op onze huidige werkomgeving. Van de volgende sectoren wordt anderzijds wel verwacht dat ze in moeilijke papieren komen als ze geen werk maken van innovatie.

1. De transportsector

Zal er in de toekomst nog motorbrandstof gebruikt worden of rijden we binnenkort allemaal met elektrische wagens? Zal het nog wel nodig zijn om een rijbewijs te halen of komen er weldra zelfrijdende auto's? Zullen vliegtuigen binnen enkele jaren allemaal op zonne-energie vliegen, zoals de 'Solar Impulse' die vorig jaar zijn eerste rit rond de wereld maakte? Het staat alleszins vast dat vernieuwing in de transportsector in de lift zit, niet op zijn minst omdat de gevolgen van klimaatverandering steeds groter worden. In zulk vernieuwingsmilieu zullen transportbedrijven moeten innoveren als ze niet willen worden weggebonjourd.



2. De kleinhandel

De kleinhandel staat onder druk. Hoewel online winkelen in België nog niet helemaal is doorgebroken, is het bezig aan een stevige opmars. De Belgische e-commerce is in 2016 met 15% gegroeid ten opzichte van het jaar voordien. Comeos, de vertegenwoordiger van de handel en diensten in België, verwacht dat deze trend zal blijven aanhouden. Kleinhandelaars kunnen lastig concurreren met grote webwinkels die zich lage verschepingskosten kunnen permitteren en waartoe consumenten voortdurend toegang hebben zonder uit hun zetel te moeten komen. De kleinhandel zal creatief uit de hoek moeten komen om consumenten te blijven boeien.



3. De farmacie

Heel wat investeerders raken gefrustreerd met het trage innovatieproces binnen de farmaciewereld. De traagheid ervan komt grotendeels door de lange duur van patenten op nieuwe medicijnen. In ieder geval zullen farmaciebedrijven moeten innoveren om in de toekomst concurrentieel te blijven. Er wordt bijvoorbeeld verwacht dat er binnenkort gepersonaliseerde medicatie komt, dat gezondheidssensoren de norm worden, en dat de toekomstige pilletjes uit 3D-printers zullen komen.



4. De elektronicasector

Elektronicabedrijven moeten voortdurend innoveren om relevant te blijven door hun vele concurrenten en de hoge consumenteisen op vlak van technologie. Daar komt nog eens de toenemende druk van milieuorganisaties bij over de afnemende levensduur van elektronica. Het merendeel van de elektrische huishoudapparaten is namelijk binnen de vijf jaar klaar voor het stort. Voor kleinere elektronica zoals smartphones, laptops en tablets ligt de levensduur nog lager. De vraag om duurzame elektronische producten op de markt te brengen klinkt steeds luider.



5. De bouwsector

De voorbije twintig jaar is er weinig geïnnoveerd in de bouwsector. Nochtans zou dit vakgebied 30 à 40% efficiënter verlopen als het nieuwe technologieën zou hanteren. Waar in andere sectoren artificiële intelligentie haar intrede maakt, bijvoorbeeld, zijn robots nog grotendeels afwezig in de bouwsector. Daarbij is er veel vraag naar de ontwikkeling van duurzamere materialen en zou het productieproces beter kunnen verlopen via Augmented of Virtual Reality-toepassingen. Gebouwen neerzetten met 3D-printers is ook al geen sciencefiction meer. Vorig jaar in juni zette het Chinese constructiebedrijf WinSun voor het eerst een woonhuis neer met een gigantische 3D-printer. De andere constructiebedrijven kunnen maar beter bijbenen als ze in de toekomst stand wil houden.





