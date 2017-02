"Ja, er zit een beetje psychopaat in mij"

Hermien Vanoost

Bedrijven in zwaar weer moeten soms drastische beslissingen nemen, met mogelijk pijnlijke gevolgen voor de medewerkers. Hoe het is om dergelijke, moeilijke boodschappen over te brengen, vroegen we aan interimmanager Vital Florus. "Ik moet keihard zijn, maar denk nu niet dat ik een ijsblok ben."





In Nederland noemen ze hem een bedrijvendokter, en dat vindt Vital Florus (57) prima, beter alleszins dan het gebruikelijke crisis- of interimmanager. "Ik verdien mijn brood door bedrijven weer gezond te maken. Ondernemingen huren mij in wanneer een gezwel op barsten staat." Sinds 2006 heeft hij dertig reorganisaties in goede banen geleid. Momenteel rondt hij een opdracht bij het Nederlandse Friesland Campina af, waar hij een fusie van twee sites heeft begeleid. In de aanloop daarvan optimaliseerde hij er de productieketen en bereidde hij de overstap naar SAP voor.





Directe stijl Zeker tijdens de eerste maanden van zo'n opdracht doet Vital Florus bijna niets anders dan moeilijke boodschappen brengen. Hij legt de pijnpunten in de organisatie bloot, confronteert de betrokkenen met de tekorten en neemt vervolgens de maatregelen die nodig zijn om het bedrijf of de afdeling weer vooruit te laten gaan.



Typerend voor Florus is zijn directe stijl. Een blad voor de mond nemen, doet hij zelden. "Ik zeg gewoon eerlijk waar het op staat. Dat kan gevoelloos overkomen, maar ik denk dat het de enige manier is om doeltreffend op te treden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, weet je wel." In de aanloop naar een moeilijk gesprek neemt hij er al eens de verslagen van eerdere evaluatie- of functioneringsgesprekken bij. "Zo kan ik inschatten welk vlees ik in de kuip heb en hoe ik 'een moeilijk gesprek' met de persoon in kwestie best opbouw. Ik weet bijvoorbeeld uit ervaring dat sommigen bij een te directe aanpak helemaal dichtklappen. In plaats van zelf het hoge woord te voeren, zal ik dan vooral vragen stellen. Bijvoorbeeld over wat ze zelf van die situatie vinden. Of hoe het volgens hen komt dat de problemen er zijn. Gaandeweg komen ze zo zelf tot inzicht. Die aanpak loont, want het zijn vaak die mensen die nadien het best meewerken."