Waarom een echt innovatief bedrijf naar werkvloer én klanten moet luisteren

Joni Horemans

30/01/17 - 08u00 Bron: The Future of Work

© Shutterstock.

Vergeet dat kleine en bevoorrechte managersclubje aan de top: wie als bedrijf echt wil overleven in de toekomst, moet vooral goed luisteren naar de eigen werknemers en de input van zowel klanten, partners als concurrenten.

Innoveren via werknemers: intern ideeënlab Futuroloog en succesauteur Jacob Morgen beschrijft in zijn boek The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive Organization vijf domeinen waarop je als bedrijfsleider kan innoveren. Een overzicht.



Bedrijven die willen innoveren, zetten best in op al hun werknemers en niet slechts op een klein team van specialisten. Uitvoerend personeel is vaak het best in staat kansen en bedreigingen te zien en vormt een mogelijke goudmijn aan ideeën. Dankzij moderne communicatietechnologie was het bovendien nooit zo gemakkelijk om deze ideeën te genereren en te evalueren, zelfs in grote multinationals. En ook al wordt er maar een fractie van de ideeën werkelijk gebruikt, een cultuur creëren waarin iedereen verbeteringen mag suggereren is vrijwel kosteloos, terwijl de resultaten van onschatbare waarde kunnen zijn.

Innoveren via klantenfeedback Eens je werknemers ingeschakeld zijn, is het essentieel om ook buiten de muren van je bedrijf te kijken. Klanten komen op dagelijkse basis in contact met je producten/diensten en vormen bijgevolg een waardevolle bron aan informatie. Geef hen de ruimte om aanbevelingen te doen en hun mening te uiten. Een mooi voorbeeld ontdek je bij Starbucks. Via hun site My Starbucks Idea mocht het koffiebedrijf al meer dan 200.000 ideeën van klanten ontvangen, gaande van suggesties voor suikervrije siropen tot het installeren van energiezuinige verlichting in de filialen. Andere klanten kunnen voor de ideeën stemmen en de beste worden onderzocht.

Innoveren via partners: informatie uitwisselen Zo goed als geen enkel bedrijf wordt groot op zijn eentje. Een hechte samenwerking met partners en leveranciers is een belangrijke factor voor succes en ook zij spelen een rol in het innovatieproces. Hoewel zaakvoerders het er soms moeilijk mee hebben om informatie te delen, werkt transparantie win-winsituaties net in de hand. Door ervaringen uit te wisselen met partners en leveranciers, kunnen zij hun producten en diensten optimaliseren en slaag jij er op jouw beurt in om meer te verkopen.

Innoveren via concurrenten: coopetitie Meer nog: met het oog op innovatie zou je zelfs met je concurrenten een vertrouwensband moeten smeden. In feite wordt er reeds een hoop informatie officieus uitgewisseld tijdens conferenties en andere professionele events. Een stap verder zou het zijn om zelf formeel toenadering te zoeken. Eerder leidden monsterverbonden tussen Samsung en Sony en Ford en GM zo al tot innovatieve technologieën. Via een gezamenlijke ontwikkelingsfase bespoedigden de bedrijven het onderzoek en minimaliseerden hun respectievelijk risico. Nadien wisten beide concurrenten de vruchten te plukken van hun samenwerking en een groter marktaandeel te vergaren. Deze vorm van innovatie vergt een mentaliteitswijziging en is ongetwijfeld de meest gedurfde. Er bestaat evenmin een geheime formule voor, maar desondanks heeft ze doorgaans de grootste impact.