Kantoor van de Toekomst vervangt personeel door robots

Het Kantoor van de Toekomst is flexibel en past zich voortdurend aan, afhankelijk van het personeel en de evolutie van het bedrijf. Dat bleek vanmiddag bij de voorstelling van het Kantoor van de Toekomst in Vilvoorde, in aanwezigheid van vice-premier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Living Tomorrow neemt het Kantoor van de Toekomst overigens ook effectief in gebruik, waardoor de kantooromgeving gaat functioneren als "een levend laboratorium".

"We verwachten dat binnenkort 50 procent van de huidige jobs door robots zal worden uitgevoerd," zegt Kaat Vanrenterghem, manager marketing en communicatie van Living Tomorrow. "Maar die robots zullen geen jobs uitvoeren waarin creativiteit en emotie een grote rol spelen. Dát blijft exclusief voorbehouden voor de mens. De kantooromgeving van de toekomst stelt de werknemer zelf centraal. De kantooromgeving is erop gericht om mensen in de juiste creatieve gemoedsgesteldheid te brengen."



Zintuigen

Dat blijkt onder meer uit de inrichting van vergaderruimtes, die spontane gesprekken en overleg moeten stimuleren. Ander voorbeeld: door geen stroomvoorziening in de vergaderruimte te installeren, mikt Living Tomorrow erop dat vergaderingen een stuk korter worden. Ook op de andere zintuigen wordt ingespeeld: bepaalde geuren worden verspreid om een gevoel van welzijn op te roepen - zo zou citrusgeur bijvoorbeeld de aandacht opwekken. De verlichting binnenin verloopt in lijn met het (natuurlijke) buitenlicht en ook de motieven van tapijttegels, kiezelstructuur bijvoorbeeld, zorgen ervoor dat werknemers niet langer een gevoel van opgeslotenheid overhouden aan de kantooromgeving.



Rol van HR

Zelfs de rol van de human resources-afdeling verandert in het Kantoor van de Toekomst. "Bij de inrichting van een werkruimte in een bedrijf zal de HR-afdeling eerst nagaan welke mensen in die ruimte werken: wat is hun mentaliteit? Wat is hun werkcultuur? Van daaruit gaan ze de juiste omgeving en sfeer creëren", zegt Patrick Aertsen, COO van Living Tomorrow.