In een wip uit je winterdip

Julie Putseys

25/01/17 - 08u00 Bron: Volkskrant

© Shutterstock.

Snotterende collega's, donkere en ijskoude dagen, gevaarlijk op de weg en te weinig vitamine D door gebrek aan zonlicht: de winter is bij uitstek het seizoen om een beetje depri te lopen, en dat vertaalt zich ook op het werk.

Dip of depressie? Ben je gewoon een beetje down of heb je te maken met een depressie? Een winterdepressie wordt veroorzaakt door het mindere daglicht waardoor de biologische klok in de war raakt. Als je er last van hebt, voel je je vaak lusteloos en moe, word je snel prikkelbaar, heb je last van concentratieproblemen en eet en slaap je meer dan gewoonlijk.



Gelukkig bestaan er therapieën die winterdepressies bestrijden. Lichttherapie, bijvoorbeeld, een behandeling met speciaal wit licht dat ervoor zorgt dat je lichaam op het juiste moment stopt met het aanmaken van melatonine. Bespreek je mogelijkheden met je huisarts.

Collega's en baas informeren Het is sowieso aangeraden je collega's en werkgever op de hoogte te brengen van je situatie. Dan zal je op meer begrip kunnen rekenen als je een keer kortaf bent of uit je sloffen schiet. Het zou ook kunnen dat je minder goed presteert dan gewoonlijk. Als je hierover communiceert met je collega's, vermijd je misschien een ongemakkelijk feedbackgesprek.



Daarbij zou je aan je werkgever kunnen vragen of glijdende uren een mogelijkheid zijn. Met meer flexibiliteit kan je ervoor zorgen dat je overdag niet de hele tijd binnen bent. Zo zou je bijvoorbeeld 's ochtends een uur vroeger naar je werk kunnen gaan, om 's avonds een beetje vroeger te vertrekken zodat je nog van de laatste zonnestralen kunt genieten.

Haal een frisse neus Uiteraard kan je ook direct daglicht opvangen door tijdens je pauzes naar buiten te gaan. Frisse lucht, zonlicht en beweging kunnen wonderen doen voor je humeur en productiviteit. In de winter hebben mensen de neiging om weinig buiten te komen omdat het zo koud is, maar dit verergert het winterdipje alleen maar.

Gezond eten en drinken Een ongezonde of eenzijdige voeding kan eveneens een depressie veroorzaken. Vooral in de winter - wanneer mensen doorgaans meer zin hebben in zoetigheden - kan dit wel eens mislopen. Als je gezond eet, heb je minder kans om ziek te worden en voel je je in het algemeen lekkerder in je vel.



Maar er is ook een directere link tussen voeding en depressie. Sommige mensen worden depri door een gebrek aan Omega-3 vetten, vitamine D (de zonvitamine), chroom of vitamine B. In dat geval zijn voedingssupplementen aangeraden.