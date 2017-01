Waarom wachten op je diploma om aan je carrière te beginnen?

Hermien Vanoost

Het vereist mad skills in time management, maar er zijn steeds meer studenten die niet wachten tot ze afgestudeerd zijn vooraleer ze zich op de arbeidsmarkt begeven en dat al tijdens hun studies doen. De ervaring die je al opdoet is goud waard, vinden ze.

Ali Zamani is 26, zit in zijn zesde jaar geneeskunde aan de KULeuven en is bezieler van MediStitch. Onder die naam brengt hij didactisch materiaal voor artsen in spe op de markt. Zijn eerste product is een oefensetje om wonden te leren hechten. "Na de hechtlessen op school voelde ik me helemaal niet klaar om in de praktijk, op echte mensen, aan de slag te gaan. Mijn zoektocht naar geschikt oefenmateriaal leverde weinig op. Ofwel had je onvoldoende mogelijkheden, ofwel liepen de kosten te hoog op."



Na heel wat brainstorms met medestudenten, professoren en bedrijven werkte hij een prototype uit, aangepast aan de echte noden van studenten. De reacties van zijn medestudenten waren zo overweldigend positief - "ze vroegen allemaal of ze er eentje konden kopen" - dat hij meteen een versnelling hoger schakelde. De setjes verdeelt Zamani intussen niet alleen in Leuven, maar ook in Brussel, Gent, Antwerpen en Amsterdam, via de studentenverenigingen. "En de website staat ook al klaar in het Engels, zodat verkoop in het buitenland mogelijk is."