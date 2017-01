Dankzij nieuw loonakkoord verdienen we straks gemiddeld 15 euro netto meer

Caroline Stevens

20/01/17 - 15u53

© Shutterstock.

Dankzij het nieuw interprofessioneel akkoord van de sociale partners kan ons loon de komende twee jaar met maximum 1,1% stijgen. Maar wat betekent dit nu concreet voor jouw portemonnee? Dirk Wijns, Director Acerta Consult, zet het even op een rijtje.

"Deze loonstijging kan in maart of april al merkbaar zijn op uw loonbriefje," zegt Wijns. "Maar evengoed kunnen de werkgevers beslissen om deze loonsverhoging uit te betalen onder de vorm van maaltijdcheques of een extra storting aan het aanvullend pensioen."







VOOR LOONTREKKENDEN Om concurrentieel te blijven met onze buurlanden mag de loonkost in de privésector de komende twee jaar met maximaal 1,1% stijgen. Dat komt bovenop de indexering én de baremieke loonsverhogingen die werknemers al genieten. Arbeiders en bedienden kunnen via paritaire akkoorden rekenen op een jaarlijkse loonsverhoging op basis van anciënniteit of -wat steeds vaker gebeurt - geleverde prestaties. Na de aanpassing van de lonen aan de inflatie kunnen de lonen de komende 2 jaar dus in totaal met 4% of meer stijgen. Wanneer die 1,1% onder de vorm van een gewoon loon wordt uitgekeerd, is dat bedrag onderhevig aan RSZ en heeft dat ook invloed op vakantiegeld en/of eindejaarspremie.





Wat blijft er over van 1,1% loonsverhoging? Dirk Wijns berekende voor vacature.com wat het maandelijkse concrete financiële voordeel is voor een loontrekkende (bediende) met een brutoloon van 3.000 euro, gehuwd of wettelijk samenwonend met een partner die ook een inkomen heeft en twee kinderen ten laste.



Brutoloon/maand: 3.000 euro

Nettoloon: 1.968,47 euro

Bruto loonsverhoging van 1,1%: +33,00 euro

Netto loonsverhoging: +14,32 euro

Totaal nieuw nettoloon: 1.982,79 euro





Benieuwd naar jouw nieuw nettoloon? Bereken het met onze bruto/netto calculator

De loonkostenstijging bedraagt maximaal 1,1%. Dat betekent dat sectoren en werkgevers ook niet verplicht zijn om dat bedrag integraal toe te kennen. Als je werkzaam bent in kwetsbare sectoren - zoals bijvoorbeeld de textielsector die zwaar te lijden zal hebben onder de Brexit - kan de loonstijging lager uitvallen.





Niet in cash maar in andere voordelen Er wordt aan de sociale partners volledige vrijheid gegeven hoe zij deze loonsverhoging invullen. Binnen een bepaalde sector of bedrijf kan men ervoor kiezen om de loonsverhoging niet cash uit te betalen maar door andere nieuwe voordelen toe te kennen, zoals bijvoorbeeld meer maaltijdcheques of een extra bijdrage voor het aanvullend pensioen.



Durf jij die bedrijfswagen te vragen? Laat je salaris niet afhangen van het lot. Met het Salariskompas bereid je je optimaal voor op je volgende salarisgesprek.