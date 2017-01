Deze 5 absurde eigenschappen zorgen ervoor dat jij minder verdient

Julie Putseys

20/01/17 - 08u00 Bron: Salary.com, Huffington Post, Business Insider

© Shutterstock.

Ben jij toevallig linkshandig, klein, dik, donkerharig en lust je niet echt alcohol? Dan ben je de pineut, want volgens diverse onderzoeken krijg jij dan een pak minder salaris dan je collega's. En als je dat niet gelooft, zijn er vast nog 5 andere onderzoeken te vinden die iets anders beweren!

Donkere haarkleur (bij blanke vrouwen)

In 2010 bestudeerde Queensland University of Technology het loon van 13.000 blanke vrouwen. Wat blijkt? Blondjes verdienen gemiddeld 7% meer dan de rest! En daarbij trouwen ze vaker met rijke mannen. Hun echtgenoten verdienen ongeveer 6% meer dan de modaal. Nu weten we waar de uitdrukking 'blondes have more fun' vandaan komt...