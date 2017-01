Deze 5 technologieën gaan onze manier van werken drastisch veranderen

Julie Putseys

De technologie staat niet stil. En daarom ook de werkplek niet. De volgende technologische innovaties zullen de komende jaren de werkvloer transformeren.

De virtuele assistent­­­­

De virtuele assistent, een internetbot die functioneert op basis van spraakherkenning, zal binnenkort de werkplek veroveren. Waarom zelf informatie opzoeken, e-mails opstellen, samenvattingen maken en vluchten en hotelkamers boeken, als een virtuele assistent deze zaken voor jou kan doen? Voorbeelden van bekende virtuele assistenten zijn Siri (Apple) en Google Now. Maar sectorspecifieke virtual assistants liggen op de loer. Het Brits bedrijf Onfido, bijvoorbeeld, biedt een bot aan die backgroundchecks uitvoert op sollicitanten.



Wearables

Een 'wearable' is een item dat je kan dragen en een kleine computer bevat. Veruit de bekendste wearable is de smartwatch, een polshorloge met vergelijkbare functionaliteiten als de smartphone. De smartwatch wordt nu vooral gebruikt op vlak van sport en gezondheid. In de VS zijn er bijvoorbeeld professionele sportteams die de slaapgewoontes van hun topsporters in het oog houden via slimme polshorloges. In de toekomst zullen ze dit nog beter kunnen met 'smart clothing'. In 'slimme kleren' zitten sensoren die onder andere je hartslag, ademhaling en beweging meten.



Ook buiten de sport- en fitnesswereld zullen werknemers getrakteerd worden op wearables. In sommige Amerikaanse bedrijven is dat nu al het geval. Bank of America, bijvoorbeeld, geeft haar werknemers een 'sociometrische badge' die hun locatie, interactie, beweging en spraakdynamiek meet.



AR/VR

Virtual Reality (VR) is vooral gekend in de gamingwereld. Denk maar aan Oculus Rift, een gamingbril met een breed driedimensionaal gezichtsveld. Op de werkvloer wordt VR wel eens ingezet om sollicitanten te testen. Ook in sales zou VR wel eens kunnen doorbreken. Salesmedewerkers van een reisbureau, bijvoorbeeld, zouden hun klanten virtueel kunnen meenemen naar een potentiële reisbestemming.



Wat Augmented Reality (AR) betreft, zijn de mogelijkheden nog uitgebreider. Archeologen, geografen en andere veldwerkers zouden een soort van Google Glass kunnen aandoen zodat er een virtuele kaart verschijnt bovenop hun gezichtsveld. De 'slimme helm' van DAQRI, is een ander voorbeeld van AR. Hiermee kunnen arbeiders videobellen met hun overste zonder hun helm te moeten afzetten.



Smart office

In de 'Internet of Things' zijn voorwerpen 'smart' doordat ze met het internet verbonden zijn. Dit wordt steeds meer toegepast op de werkvloer. In een smart office gebeurt alles veel sneller en efficiënter dan voordien. Een meeting, bijvoorbeeld, wordt door een assistente ingepland op een gedeelde virtuele kalender. Nadien gebeurt alles automatisch. Er wordt automatisch een kantoor geboekt en uitnodigingen verzonden, de verwarming stelt zichzelf in zodat de kamer de ideale temperatuur heeft op het moment van de meeting, en het koffiemachine springt uit zichzelf aan. In een doorgedreven smart office zijn er ook bewegingssensoren zodat het bedrijf kan ontdekken welke ruimtes onvoldoende benut worden.



Het virtueel bureaublad

In sommige organisaties moet je nog gebruikmaken van de vaste computers om je werk te kunnen doen. De documenten en programma's zitten dan ingebed in de bedrijfsserver. Maar meer en meer is dit aan het veranderen. Meer en meer kan een werknemer aan al het nodige via de 'cloud' of het internet. Dit kan simpelweg via Dropbox of iets dergelijks, maar vooral bij grote bedrijven gaat het er geavanceerder aan toe. Zij gebruiken een virtueel bureaublad waar je overal ter wereld toegang tot hebt via je persoonlijk inloggegevens. Aanbieders van zulke software zullen de komende jaren goede zaakjes doen. Technavio, een bedrijf dat aan IT-marktonderzoek doet, voorspelt dat de sector jaarlijks met minstens 11% zal groeien, en dit voor de komende vijf jaar.