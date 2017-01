Hoe het Internet of Things ons werk en leven zal beïnvloeden

Kristina Rybouchkina

Beeld je eens in dat je aankomt aan je flexdesk en dat de bureaustoel vanzelf op jouw hoogte gaat staan en de bureaulamp aanschiet op jouw voorkeurshelderheid, omdat de meubels je herkennen. Futuristisch? Misschien wel, maar als het Internet of Things zo'n vaart blijft lopen wordt het mogelijk snel werkelijkheid.

"Het Internet of Things is een ontwikkeling waarbij je dingen gaat verbinden met het internet. Computers, maar ook machines en doodgewone voorwerpen zoals meubels", legt prof. Steve Muylle uit, expert in e-business verbonden aan Vlerick Business School . "Zo kunnen die voorwerpen onderling communiceren. Je bureau kan zich dus automatisch aanpassen aan je wensen, wanneer hij je herkent op basis van de sensoren in je smartphone. Natuurlijk is zo'n werkomgeving nog niet voor morgen, maar onderschat niet hoe snel het kan gaan. Het Internet of Things is momenteel een echte hype. Er wordt veel over gepraat en geschreven, bedrijven pompen miljoenen in onderzoek en start-ups die IoT-oplossingen aanbieden rijzen uit de grond."

Industry 4.0

Zoals het er momenteel voor staat, lijkt vooral de industrie een voorsprong te nemen in het Internet of Things. "General Electric is daarin een belangrijke speler", vervolgt de professor. "Zij rusten hun machines uit met sensoren. Zo kunnen ze niet alleen vanop afstand worden bediend, ze gaan ook zelf bijhouden wanneer er een onderhoud nodig is en dat onderhoud zelfs automatisch inplannen. De sensoren registreren daarnaast heel veel andere data over de productie. Zo kan je als bedrijf gemakkelijk analyseren waar je bottlenecks zitten en alsmaar blijven optimaliseren."



En optimaliseren, dat betekent ook kosten drukken. Hoe je het ook draait of keert, werkkrachten zijn een grote uitgavenpost. "Wetenschappers zijn het er niet over eens hoe onze jobmarkt er binnenkort zal uitzien", weet prof. Muylle. "Enerzijds is er een optimistisch kamp dat stelt dat er met elke technologische evolutie jobs zijn verdwenen, maar ook zijn bijgekomen. Anderzijds is er een haast even groot pessimistisch kamp, dat stelt dat onze technologie tegenwoordig zo snel vooruit gaat we onmogelijk genoeg nieuwe jobs zullen kunnen creëren om iedereen aan de slag te houden. Wie het bij het rechte eind heeft, weet ik ook niet. Dat zal de tijd uitwijzen."



Bepaalde sectoren zitten volgens de professor wel safe. "IT uiteraard. Ook alles wat met technologie te maken heeft. Maar machines kunnen nog lang niet creatief zijn, ze kunnen geen nieuwe oplossingen bedenken voor problemen. Dus ook jobs met een creatieve component en functies waarin menselijk contact belangrijk is, zullen nooit verdwijnen." Denk maar aan sectoren zoals zorg of onderwijs.



Wesley Lorrez ziet de toekomst sowieso rooskleurig in. "Is het niet net dé droom dat de hele wereld gerund wordt door robots? Als wij erin slagen om ons als mens overbodig te maken op het werk, of toch gedeeltelijk, dan hebben we meer tijd voor dingen die we echt willen doen. We zijn steeds meer bezig met gezondheid, sport, spiritualiteit. Er zal meer tijd vrijkomen om daarop te focussen."