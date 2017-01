Kunnen we onze online privacy nog redden?

Kristina Rybouchkina

Dat Facebook bijhoudt welke pagina's je bezoekt is geen verrassing. Toch schrokken heel wat mensen toen de social mediasite in 2015 werd aangeklaagd door de Privacycommissie omdat ze ook niet-gebruikers volgt. Nog steeds beseffen we veel te weinig welke informatie over onszelf we te grabbel gooien. Zeker nu er steeds meer toestellen verbonden zijn met het internet.

Heb je een nieuwe wagen? Dan weet die via je gps perfect waar je bent geweest. Dat is nuttige info voor je achterdochtige baas, als die vermoedt dat je een klantenbezoek hebt overgeslaan. Je Fitbit fitnesshorloge kent je gezondheidstoestand door en door. Dat is iets waar ook je verzekeraar razend benieuwd naar is. En je thermostaat houdt bij wanneer je thuis verwarmt. Erg handig voor je energieleverancier. 'Er wordt inderdaad veel data verzameld via het internet. Niet alleen via je laptop en smartphone, er zitten alsmaar meer sensoren ingebouwd in onze omgeving', vertelt Bart Preneel, expert informatiebeveiliging verbonden aan onderzoekscentrum voor nieuwe technologieën imec en KU Leuven. 'Maar dat is geen reden tot paniek.'





Toch is het best beangstigend. We kunnen ons niet meer verstoppen? 'Daarom wordt er heel goed nagedacht wat er met de verzamelde data mag gebeuren en wie er toegang toe krijgt, onder andere door de Privacycommissie. Er bestaan nu al regels die de burger beschermen, maar in april van vorig jaar is een wet goedgekeurd die de bescherming nog veel strenger zal maken. De nieuwe regels treden in werking in mei 2018 en stellen onder andere dat burgers expliciet en onafhankelijk hun toestemming moeten geven om data over hen te delen. De mogelijkheid om informatie over jou uit de gegevens te laten onttrekken, moet altijd blijven bestaan. Dat betekent dat iedereen zal kunnen vragen om 'vergeten' te worden. Bovendien zal de Privacycommissie fikse boetes kunnen opleggen als ze opmerkt dat bedrijven meer data verzamelen dan strikt gezien nodig is voor hun diensten. Het is dus geen onderwerp waar licht mee wordt omgespringen. Gelukkig maar.'





Wat zou er kunnen mislopen als persoonlijke informatie in de verkeerde handen valt? 'Stel dat je nog niet aan je familie hebt verteld hebt dat je valt op mensen van hetzelfde geslacht, maar dat iemand dat plots te weten komt omdat hij via een sensor kan zien dat je in een bepaalde bar bent geweest. Dan is dat een grove schending van je privéleven. Zulke gevoelige informatie moet goed beschermd blijven. Hetzelfde geldt voor medische informatie, of religie. Als je hoort hoe erg Donald Trump tegen de moslims gekant is, wil je hem geen instrument in handen geven om te kunnen opsporen wie er naar de moskee gaat.'